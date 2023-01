Tko laže oko ograđivanja plaže

Na jednom otoku srednjeg Jadrana pomorsko dobro nije ograđeno do mora i u teoriji svatko može pristupiti na plažu. U praksi baš i ne. Konfiguracija terena je takva da od ceste koja je iznad plaže treba prijeći 50-ak metara do mora. S druge strane ceste su redom luksuzni apartmani koji su do mora napravili stepenice. A većina tih prilaza ima ograđene ulaze za pristup. Plaža nije ograđena, ali se ne može pristupiti najkraćim putem. Pa ako želite doći, morate krenuti oko kilometar dalje uz obalu. Ako tako i dođete na uređene "muliće", neće vas nitko imati pravo otjerati, ali ćete se susresti s neugodnim pogledima gostiju kojima su vlasnici apartmana ponudili plažu za njih uz apartman i negodovanje domaćina. Pa nitko "sa strane" i ne dolazi na taj dio mora, nego se gužva na obližnjoj pretrpanoj javnoj plaži.