'Tko prihvati rodnu ideologiju sam sebe isključuje iz Crkve'

U emisiji Otvoreno u četvrtak se raspravljalo o Istanbulskoj konvenciji.

Nadbiskup Želimir Puljić, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije kaže da Papa smatra, kako je jednom izjavio, da je rodna ideologija "jedna nova kolonizacija". Spomenuo je i da ona udara u temelje obitelji jer ne razmatra ih kao muško i žensko nego se uvode različite vrste rodova, kaže nadbiskup Puljić. Otkrio je i, kako kaže, jednu ekskluzivu - da Sveta Stolica priprema također dokument o rodnoj ideologiji i Istanbulskoj konvenciji u vezi odgoja i obrazovanja, to će učiniti kongregacija za odgoj. Kongregacija za nauk vjere će se osvrnuti na antropološki vid koji je u pozadini rodne ideologije. U medijima se počelo nagađati da oni političari koji glasuju za Istanbulsku konvenciju neće moći pristupiti nekim sakramentima, poput onoga svete pričesti. Nadbiskup Puljić kaže da to nisu razmatrali. "Ali jasno je da se očekuje da vjernici koji drže do Crkve i do njezinoga nauka trebaju pratiti što Crkva naučava, što Papa propovijeda, što biskupi naučavaju i određuju i očekuje se da vjernici slušaju ono što biskupi govore", rekao je nadbiskup Puljić, dodavši da "se oni koji prihvate krive nauke (što se tiče rodne ideologije, pojasnio je, op.a.), sami isključuju i odstupaju od onoga što Crkva naučava".

Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova, istaknula je da se Vlada za interpretativnu izjavu odlučila kako bi otklonila određene strahove u vezi Istanbulske konvencije. Rekla je i da Hrvatska nije jedina država koja ima interpretativnu izjavu uz ovu konvenciju. Konvencija će, kada se potvrdi, biti dio našeg unutarnjeg pravnog sustava, a Ustav RH je nadređen konvenciji.

Arsen Bauk, predsjednik Kluba zastupnika SDP-a na pitanje zašto nisu ratificirali Istanbulsku konvenciju, odnosno poslali je u Sabor dok su bili na vlasti, odgovara: "To mogu odgovoriti kolege koji su u Vladi obnašali dužnost u tim resorima".

Ako Istanbulska konvencija prođe ratifikaciju, sljedeći logični korak je referendum, kazala je Kristina Pavlović, koordinatorica Građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj konvenciji".

Marina Škrabalo, upraviteljica Zaklade Solidarna istaknula je da rod već postoji u hrvatskom zakonodavstvu kao pojam koji opisuje kulturnu, društvenu i duhovnu dimenziju ljudskog bića u odnosu na našu spolnost.