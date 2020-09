Tko stoji iza Festivala slobode? Članica inicijative: "Ovo je početak našeg djelovanja"

Već danima se najavljuje manifestacija pod nazivom Festival slobode, a mi smo porazgovarali s jednom članicom inicijative o njihovim ciljevima

<p>Sutra, u 17 sati, na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, najavljeno je održavanje manifestacije pod nazivom Festival slobode. Tako otprilike počinje priopćenje za javnost građanske inicijative 'Prava i slobode', koja stoji iza cijelog događaja. Iz inicijative izbjegavaju korištenje termina 'prosvjed', naglašavajući da se radi o 'odgovoru na aktualna zbivanja u proteklih nekoliko mjeseci'.</p><p>- Cilj festivala je založiti se za očuvanje tekovina demokratskog društva u kojemu se ne može tolerirati donošenje odluka na temeljima panike i propagande ili prepisivanja umjesto preispitivanja. Festivalom se želi poručiti da inzistiramo na zadržavanju ljudskih prava, sloboda, znanja, solidarnosti i međusobnog uvažavanja. Želimo naglasiti da je naše zdravlje fenomen na psihičkoj, fizičkoj i mentalnoj, a ne samo na koronarazini - navode u <a href="https://www.facebook.com/events/924878781349461/" target="_blank">priopćenju</a>. </p><h2>Tony Cetinski će biti DJ na Festivalu</h2><p>Događaj je podržalo nekoliko istaknutijih lica iz hrvatske estrade, sporta i politike, među kojima su Tony Cetinski (koji će ujedno biti DJ na festivalu), Dejan Lovren, Hamed Bangoura, Marin Miletić... Na pozornici će se izmjenjivati sugovornici, i to Anita Šupe i Suzana Peša Vučković u ime inicijative 'Prava i slobode', aktivist Ivan Pokupec i Velimir Ponoš, kolumnist portala Logično. Najavljeni su i gosti iznenađenja. </p><p>Zasad nije poznato tko stoji iza same inicijative jer, kako nam kaže jedna od članica, još nije vrijeme da se to objavi. Ipak, s obzirom na to da su u javnosti podijeljena mišljenja oko festivala, osvrnimo se trenutak na govornike i zvučna imena koja su podržala manifestaciju. </p><p>Tony Cetinski i Dejan Lovren su posljednjih mjeseci punili novinske stupce svojim izjavama o cijepljenju i čipiranju. Popularni pjevač je rekao, citiramo, 'otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite'. Uvjeren je i da nas čeka čipiranje. S druge strane, popularni nogometaš ga je podržao i poručio Billu Gatesu sljedeće: 'Igra je završena, Bille. Ljudi nisu slijepi!'. Inače, Cetinski je jedan od administratora Facebook grupe Festival slobode Rijeka.</p><p>Ivan Pokupec je vjeroučitelj koji je svojevremeno bio član Živog Zida i Slobodne Hrvatske, u kojoj je bio dio predsjedništva, a ostao je upamćen i po bacanju jaja po Ministarstvu zdravstva nakon što je umro mladić u Zaprešiću zbog kašnjenja Hitne pomoći. Prosvjedovao je i u šatoru pred Klaićevom, kao odgovor na Beroševu odluku o petnaestominutnom posjetu roditelja.</p><p>Velimir Ponoš je učitelj joge i kolumnist portala Logično, čije je pisanje o nošenju maski demantirao fact-checking medij Faktograf.</p><p>Anita Šupe i Suzana Peša Vučković govorit će u ime inicijative. Šupe je nutricionistica i vlasnica izdavačke kuće koja je, između ostalog, izdala i knjigu 'GAPS Crijevno psihološki sindrom', autorice dr. Natashe Campbell-McBride. Podnaslov knjige glasi: 'Prirodno liječenje autizma, dispraksije, ADD-a, disleksije, ADHD-a, depresije, shizofrenije', ali na stranicama Šupine izdavačke kuće se navodi kako knjiga nije namijenjena samo za ove bolesti i poteškoće. </p><h2>"Držat ćemo se mjera"</h2><p>Razgovarali smo s Anitom Šupe koja nam je razjasnila što žele postići održavanjem festivala, kao i radi li se o prosvjedu protiv stožera i Vlade. </p><p>- Mi se ne obraćamo ni stožeru ni Vladi nego ljudima. Razumijemo kako se osjećaju, da su frustrirani, jer smo i mi osjetili koliko su bili teški ovi protekli mjeseci. Ono što želimo jest da počne rasprava o ekonomskim, pravnim i psihosocijalnim posljedicama mjera. Trebalo bi čuti stručnjake što imaju za reći o opravdanosti mjera i kako one utječu na naše živote. Želimo da se o tome povede rasprava jer stalno se govori o virusu, ali postoje i druge stvari koje tvore naše živote. Želimo osvijestiti da je sloboda mišljenja naše pravo koje je neotuđivo i želimo u ljudima pobuditi optimizam. Ovo će biti jedno okupljanje koje ohrabruje i budi optimizam i nećemo nasjedati na provokacije - kazala nam je Šupe i dodala da će se na festivalu držati mjera. </p><p>- Vidjela sam snimke iz Berlina, ljudi nisu bili stisnuti, sve je bilo normalno i mirno. Kao što je kod nas bio Knin i Alka, pa nitko nije postavljao pitanje kako će se držati mjera. Osim toga, ne potičemo nasilje ni bune - poručila je Šupe.</p><p>Ipak, policija u Berlinu je prekinula prosvjed zbog nepridržavanja mjera.</p><h2>"Saznat ćete za nas"</h2><p>Zamolili smo Šupe da nam prokomentira knjigu iz njene izdavačke kuće, s podnaslovom o prirodnom liječenju autizma i depresije.</p><p>- Ne može se ljude koji imaju neko drugačije mišljenje prozivati teoritičarima zavjere. Jako je ružno to što objavljuju neki mediji, nisu nas ništa zvali ni pitali. Ja imam svoju izdavačku kuću, bavim se knjigama, i izdane su knjige nekih autora koje imaju te neke rečenice. Što se tiče knjige te doktorice, podrazumijeva se da se promjenom prehrane može pomoći, a ne liječiti različita stanja. Ne mogu garantirati za svaku riječ koju netko napiše - rekla nam je. </p><p>Kako kaže, novinari su se uhvatili njih četvero govornika, ali oni nisu organizacija inicijative.</p><p>- Ne možete tražiti i izvlačiti iz konteksta nešto što smo zadnjih 30 godina rekli ili napisali, ili ako je netko bio u nekoj stranci, to nije u redu. Mi smo grupa građana koja se okupila u građansku inicijativu, kako bi nešto zajedno poduzeli oko aktualne situacije, a Festival je ujedno najava početka našeg djelovanja - poručila nam je Anita Šupe. </p><p>Inače, za dolazak na manifestaciju organiziran je prijevoz autobusima iz većeg dijela Hrvatske, a u prijepodnevnim satima planiran je obilazak nekoliko domova za starije i nemoćne osobe turističkim autobusom s glazbenom pratnjom. Kako kažu, tom prilikom će štićenike zamoliti da otvore svoje prozore i balkone kako bi im prenijeli poruku da nisu zaboravljeni i kako bi ih razvedrili glazbom i porukama ohrabrenja.</p>