Brzina i maštovitost tračeva koji se u zadnje vrijeme kolportiraju o Tomislavu Tomaševiću najbolje govore o tome koliko je “Senf” (kako ga, zbog imena Thommy, zovu prijatelji) postao opasan hrvatskom establishmentu. Jedni tvrde da iza njega stoji osobno zli gnom George Soros (kao da 90-godišnji milijarder nema pametnija posla nego kadrovirati po Zagrebu), dok drugi šire trač prema kojemu je Tomašević, “zapravo, Srbin”. On je, opet, u oštroj suprotnosti s tvrdnjom kako Tomašević potječe iz desničarske, pravaške, klerikalne obitelji i kako se “druži s Posavljacima”, što god to značilo.

Čini se da bi Tomašević, kojemu sve ankete daju nedostižnu prednost, mnogima mogao pomrsiti račune, pa mu nastoje baciti klipove pod kotače. Zasad im ne ide: Tomašević uvjerljivo vodi. Izvjesno je da će, uspije li uspostaviti skupštinsku većinu, izbiti jaku polugu moći HDZ-a, ne samo u metropoli, nego i u Hrvatskoj. Bez Bandića i “žetončića”, naime, Plenković bi prošli mandat završio na polovici, nakon čega bi mogao objesiti kopačke o klin, ali Bandić ga je spasio. Ovoga puta jokera “samo zovi” više neće biti, a stotine HDZ-ovih gladnih usta u Zagrebu nečim će trebati nahraniti. Bez zagrebačke menze Plenki je u problemu, kojega će pad omiljenog tandema stranačkih sudaca samo povećati.

Čini se, štoviše, da je “projekt Tomašević” dalekosežniji i da njegove ambicije ne staju na granicama Zagreba. Na pitanje Ace Stankovića ima li ambiciju preuzeti vlast u državi, Tomašević je ponovio Tuđmanovu rečenicu: “Ki bi da bi” i time otvorio prostor špekulacijama i udarcima protukandidata.

- Njegova ambicija je biti premijer, a ovo mu je neka generalna proba. Izjavili su da se planiraju proširiti po cijeloj zemlji i pucaju na vlast na nacionalnoj razini. Nameće se zaključak da on puca na mjesto premijera - rekla je Vesna Škare Ožbolt.

Način na koji je TT (tim se inicijalima Tito potpisivao u predratnoj partijskoj štampi) dosad vodio kampanju upućuje na njegovu ozbiljnost. Cijelo vrijeme bio je vrlo odmjeren (nakon Bandićeve smrti iskazao je dojmljivu razinu građanske pristojnosti), ne zamjera se nikome radikalnim izjavama, pazi kako priča o bilo čemu i o bilo kome. Nije najavio “džihad” i “čistku uhljeba”, iako ustrajno govori o racionalizacijama u Gradu i Holdingu. Tomašević shvaća da umjereni glasači centra vode u izbornu pobjedu. On nipošto nije klasični lokalni antisistemski kandidat, premda izrasta iz antisistemskog miljea. Nije bukač, nema veze s nastupom i jezikom Željka Keruma ili Stipe Petrine. Obrazovan je (magistrirao je na Cambridgeu), ima ključna znanja, strateški razmišlja i svjestan je svojih problema i nedostataka.

Ljudi bliski Tomaševiću napominju kako su ranije govorili kako će Zagreb biti samo početak urušavanja čitave zarobljene države od HDZ-a te njihovih ortaka i klijenata i uvjereni su kako će se to vjerojatno vidjeti već na idućim parlamentarnim izborima. Ipak, nisu skloni olako obećati brzinu. “O pojedinačnim funkcijama mi ne razmišljamo, čak i kad bismo se htjeli time baviti, ne znamo kad”, kažu za Express. Trenutačno je Tomaševiću, ali i njegovim suradnicima, Zagreb u fokusu.

- Tomislav je takav tip koji kad se nečega uhvati, ne miče se dok posao ne završi. Nije tip koji bi, primjerice, preuzeo Zagreb, pa onda na sljedećim parlamentarnim izborima ostavio grad. On započeto završava do kraja, karakterno je takav i mislim da je to dobro - kaže sugovornik blizak Tomaševiću.

Platforma Možemo za Zagreb napisala je program koji se odnosi na čitavo desetljeće. Sam Tomašević, ali i ljudi oko njega svjesni su da su potrebna dva mandata kako bi se Zagreb doveo u red. No ljudi oko njega kažu kako u Tomaševiću leži golemi politički kapital.

- On je izuzetno sposoban i mudar. Zna procijeniti kad je vrijeme za nešto i kad treba stati, ima nevjerojatno znanje i sigurno je materijal za premijera, ali isto tako naša poruka za Zagreb jest da kad se on primi tog posla, sigurno ga neće ostaviti i otići dok sve ne bude cakum pakum - kaže sugovornik.

