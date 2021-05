Prema riječima predsjednika Srbije, koje je iznio u emisiji na TV Prvoj, članovi zloglasne bande su svoje žrtve pretvarali u mljeveno meso, a pod šifrom "ćevapi" meso su slali ostalima kao znak upozorenja.

- Znam da je pronađeno mnogo dokaza, DNK tragova. Ti ljudi su mučili, klali i mljeli ljude u velikim mašinama za meso. To je imalo veze sa drogom, biznisom i takvim stvarima. To su uglavnom bili navijači Partizana. Policija je našla i druge kuće, bit će interesantnih stvari za pokazati - rekao je Aleksandar Vučić.

Na snimkama i fotografijama vide se tajne prostorije u kojima su pripadnici klana ubijali, mučili, a potom uništavali tijela žrtava.

- Jedan od tih koljača koji je slao ćevape od ljudskog mesa, oni su imali svoje stanove uz pojedine ambasade, tako da ćemo imati što da radimo u narednom periodu - rekao je Vučić.

Sva mučenja i likvidacije su se, kaže Vučić, radila po nalogu kriminalca Radoja Zvicera.

- Kada su prvi put ušli u kuću vidjeli su pravi potporni zid. Njihova strategija obrane u ovom trenutku je u tome da kažu "našli ste DNK, ali mi nismo to uradili". Odavde su Zviceru slali ćevape, kada se on iznervira i kaže da od nekoga želi da vidi ćevape, odavde su mu slali. To je industrijska mašina, tu su stavljali isječene dijelove tijela. Ranije su dijelove tijela nosili u novu kuću, čiju smo lokaciju otkrili, pa su bacali ribama da pojedu, pa su obojili te prostorije. Ovo govorim Zviceru koji je na slobodi, govorim mu da ga pozovem da me ubije, jer mu neće biti slobode dok sam živ. Zato što volim svoju zemlju, zato što ne mogu da trpim da netko od nekoga pravi ćevape. Ti gadovi neće upravljati Srbijom - detaljno je opisivao Vučić.

Tko je Radoje Zvicer?

Kotoranin Radoje Zvicer, navodno je jedan od osnivača i vođa takozvanog „kavačkog klana”. Prema dostupnim informacijama krio se u zemljama u regiji i EU pod lažnim imenom Josip Babić.

Kako navode srpski mediji, supruga Radoja Zvicera, Tamara, u zadnji tren je spasila život svom mužu kada je u vatrenom obračunu, u Ukrajini prošle godine odvratila napadače od namjere da likvidiraju navodnog vođu "kavačkog klana".

Zvicer je organizirao i krijumčarenje kokaina iz Južne Amerike u Europu i ima jedan od najrazvijenijih krijumčarskih kanala.

Zvjerstva Velje Nevolje

Otkako je prije nekoliko mjeseci uhićen, stalno isplivavaju novi detalji o brutalnim likvidacijama Veljka Belivuka, poznatijeg u kriminalnim krugovima kao Velja Nevolja.

Velja Nevolja i njegov prijatelj Marko Miljković, poznat po po nadimcima “Zver” i “Mesar”, otete su mučili najbrutalnijim metodama - pržili su ih strujom, odsjecali im dijelove tijela poput prstiju i jezika, a nekima su vadili oči. Prema operativnim podacima, mučenja su trajala satima, a nekada i po cijeli dan.

- Jednostavno, dokle god bi im to bilo zanimljivo, dok im ne dosadi - kaže "Blicov" izvor blizak istrazi.

Iživljavanje do smrti radilo se u tajnoj sobi specijalno napravljenoj u kući strave u Ritopeku, koja je naknadno otkrivena zahvaljujući pripadniku klana koji je pristao da surađuje sa policijom. U njoj su pronašli tragove krvi koje pripadnici Belivukove i Miljkovićeve grupe nisu detaljno oprali.

Najviše tragova u tajnoj sobi sadrži DNK Lazara Vukićevića, koji je nestao u listopadu prošle godine. Vukićević je najduže mučen, a prema operativnim podacima razlog je osobni sukob s Veljom Nevoljom.