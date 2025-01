Tko su vojnikinje koje je pustio Hamas? Liri zarobili nakon dan i pol vojske, Daniellu čeka prsten

Nakon gotovo 16 mjeseci zatočeništva u Gazi, Hamas je u subotu oslobodio četiri mlade izraelske vojnikinje kao dio sporazuma o razmjeni zarobljenika. Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy i Liri Albag bile su otete tijekom napada 7. listopada 2023. s vojne baze Nahal Oz.

Sve četiri vojnikinje služile su kao promatračice na vojnoj bazi, smještenoj uz granicu s Gazom, kada su ih Hamasovi militanti zarobili tijekom iznenadnog napada. Snimke njihovog zarobljavanja, koje je Hamas kasnije objavio, pokazuju brutalnost otmice i očaj mladih žena.

Karina Ariev - posljednji poziv sestri

Dvadesetogodišnja Karina Ariev tijekom napada kontaktirala je svoju sestru Alexandru.

- Nazvala me da se oprosti, čuli smo pucnjeve - ispričala je Alexandra za BBC.

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

- Bila je uplašena, plakala je, bila je u panici. Njena posljednja poruka iz skloništa bila je 'oni su ovdje' - dodala je Alexandra.

Obitelj je potom, u narednim danima, vidjela snimku njene otmice. Karina je imala krv na licu, ali su je prepoznali. Sada su ponovno skupa.

Naama Levy - mirotvorka u zatočeništvu

Naama Levy (20) postala je jedan od simbola zatočenih Izraelaca nakon što je objavljena snimka njenog zarobljavanja. Na snimci se vidi kako je vezanih ruku odvode u džip. Tek je započela svoju vojnu službu.

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

Ranije je bila dio izraelsko-palestinskih mirotvornih inicijativa. I njena obitelj ju je prozvala "mirotvoriteljicom.

Na snimkama zarobljavanja čuje se kako na engleskom govori otmičarima: "Imam prijatelje u Palestini". Njena obitelj objavila je snimke kako bi pozvali zaraćene strane da spriječe humanitarnu katastrofu.

Daniella Gilboa - zaručnica u iščekivanju

Daniella Gilboa (20) zadobila je ozljede noge tijekom otmice. U video poruci objavljenoj prošle godine, pitala je izraelsku vladu zašto je "napuštena" i "odbačena" dok rat bjesni oko nje. Njena majka Orly izjavila je da je video pokazao da je njena kći "snažna i odlučna".

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

Daniellin dečko svih ovih mjeseci iščekivao je njen povratak jer ju želi zaprositi.

- Moj sin je pitao njene roditelje za njenu ruku. Oni su odgovorili 'da'. Molio se da mu se vrati što prije - rekao je otac Daniellinog dečka

Liri Albag - najmlađa vojnikinja

Imala je samo 18 godina kad je zarobljena u vojnoj bazi. Liri se tijekom zatočeništva uspjela javiti roditeljima preko drugih taoca koji su pušteni.

Foto: Courtesy of Bring Them Home Now/

I njena rođakinja Aya je također u vojsci. Ispričala je kako je zatočena nekoliko dana nakon dolaska u bazu.

- Bila je ponosna na to što je prošla obuku. Bila je motivirana i sretna što je došla baš u Nahal Oz. Počela je u četvrtak, a dan i pol kasnije su je oteli - rekla je Aya.