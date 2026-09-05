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HDZ-ova PORUKA? PLUS+

TKO TO TAMO PJEVA? Tajna dviju fotki koje su uznemirile Penavu

Piše Ivan Pandžić,

Thompsonov koncert bio je ultimativni događaj za desnicu, ali DP-ovci su uvjereni da im se Plenković osvećuje i šalje poruku zbog Janše, otpada u Lici, rezolucije o BiH i ukidanja poticaja piromanima

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru je bio ultimativni događaj za desnicu, a oni koji nisu bili su prozivani, dok su oni koji su bili objavljivali fotografije i video zapise, nerijetko i uz političke poruke. A upravo dvije takve fotografije su pokazale i krhkost povjerenja u vladajućoj koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta, otvorile pitanje o mogućem preslagivanju te uzbunile DP-ovce i njihova šefa Ivana Penavu. Dodatno, Penava i njegov zamjenik i saborski zastupnik Stipe Mlinarić Ćipe nisu kao Vukovarci bili na koncertu, pa su im njihovi donedavni partneri u stranci koji su sad osnovali stranku Domino poručili da su “politički lešinari” i da su “izdali Vukovar”.

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