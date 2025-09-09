Tko zapravo dijeli hrvatski narod? Oni koji viču ZDS, prijete i udaraju na neistomišljenike

Gordan Jandroković, predsjednik Hrvatskog sabora, kaže da je spreman sankcionirati pozdrav "Za dom spremni" u Hrvatskom saboru "ako bude korišten u smislu veličanja ustaškog režima i NDH", ali ne i ako je "vezan uz Domovinski rat , komemoracije HOS-a te u slučaju pjesme Bojna Čavoglave".

Kao da HOS i Thompson nisu pozdravom ZDS veličali ustaški režim i NDH.

Kao da se taj pozdrav nije našao na simbolima HOS-a i u pjesmi Čavoglave upravo kao reminiscencija na ustaški režim. Baš kao što su HOS-ove postrojbe nazvane po ustaškim zapovjednicima. Baš kao što se iza ideologije HOS-a i pozdrava ZDS krije sentiment NDH.

Ali, eto, predsjednik Hrvatskog sabora preuzeo je na sebe obavezu i dužnost da procjenjuje kad je korištenje ZDS-a protuustavno, a kad ustavno. Jer koga briga za Ustavni sud.

Penavine zvijezde

S druge strane, Ivan Penava ponavlja da treba imati jednako mjerilo za sve totalitarne režime. "Ako idemo u fazu kažnjavanja onda treba ravnomjerno pristupiti svakom od totalitarnih režima i kažnjavati nedozvoljene simbole, odnosno, simbole koji vrijeđaju demokratski sustav, ali i mnoge građane RH".

Penava je opet nanjušio pravu stvar.

Poznato je, naime, da je Hrvatska preplavljena petokrakama, srpovima i čekićima, da su njima prefarbane sve fasade, da vise s plakata, s pročelja, s majica... Dok se ustaško "U", ZDS, kukasti križ, nacističke majice i ustaški simboli jedva mogu pronaći u čitavoj Hrvatskoj. Svijećom ih se mora tražiti.

A ona jedna petokraka na Povorci ponosa oborila je na leđa čitav ustavni poredak Hrvatske.

Kao da to nisu to učinili ZDS iz pola milijuna grla, ZDS u Hrvatskom saboru, ustaški simboli na svakoj zgradi, grbovi na svakoj komemoraciji i svakom prosvjedu, desničarska ideologija na svakom koraku.

Malo i veliko zlo

Penava ne zna i ne može braniti veliko zlo, ustaštvo i NDH, pa ga nastoji pokriti onim manjim. U hrvatskim okvirima, doista minornim.

S druge strane, SDP svojom inicijativom za uvođenjem zatvorske kazne za isticanje ustaških (i četničkih) simbola, o čemu se vodila rasprava uoči početka saborske sjednice, ogroman šumski požar nastoji ugasiti kanticom za cvijeće. Iz opozicije gura inicijativu za koju može biti siguran da će propasti. Samo kako se ne bi reklo da nisu pokušali.

Fućkalo im se za ZDS

Međutim, nisu pokušali onda kad su mogli. Onda kad su bili na vlasti, kad su imali 81 ruku u Saboru i kad se desničarski, proustaški požar mogao suzbiti prije nego što se raširio. Onda kad se premijeru Zoranu Milanoviću "fućkalo za ZDS".

Sada nastoje napraviti ono što je Andrej Plenković odbijao učiniti u zadnjih deset godina, što su od njega tražili antifašisti i nacionalne manjine, zbog čega su bojkotirali službene komemoracije u Jasenovcu.

Naravno, SDP-ova inicijativa o zakonskoj zabrani ustaških simbola istjerat će na čistac brojne članove vladajuće koalicije i predstavljat će test lojalnosti Plenkovićeve većine, ali kao i s drugim inicijativama oporbe, šanse za uspjeh prilično su skromne.

Neprolazni hir

SDP ovime neće uspjeti nadoknaditi sve one godine konformizma, oportunizma, ignoriranja problema i očekivanja da će HDZ-ove institucije suzbijati ustaštvo. Ili da će to biti tek samo prolazni hir koji će se brzo ispuhati. Nažalost, on se napuhao dok su SDP i Možemo! vjerovali da u državi postoje važnije stvari od desničarskog proustaškog udara na liberalnu demorkaciju i ustavni poredak.

I napokon, u cijelu priču oko zabrane ZDS-a na početku jesenskog zasjedanja uključio se i Most. Koji se nekad predstavljao kao ozbiljna reformistička stranka, racionalna protuteža Karamarkovu HDZ-u, dok sada pokušava zauzeti poziciju lidera radikalne desnice, upražnjenu uskakanjem Domovinskog pokreta u krilo Andreja Plenkovića.

Tko dijeli narod?

Sad oni poručuju da se "neće odreći pozdrava Za dom spremni", a Marin Miletić apelira na "kvaziljevicu zadojenu jugoslavenskim nacionalizmom da prestane dijeliti hrvatski narod".

Jer, po njegovoj logici, borba protiv ustaštva, povijesnog revizionizma, protuustavnog pozdrava i desničarske najezde predstavlja podjelu hrvatskog naroda koji bi valjda, po Miletiću, trebao biti jedinstven oko ustaštva i ustaških simbola.

Kao da hrvatski narod ne dijele Thompson, Zlatko Dalić, pobunjeni desničari, uzbunjeni branitelji, nogometni huligani koji huškaju, prijete i prozivaju protuhrvatske provokatore i državne neprijatelje. A proziva ih i Miletić.

Rasprava o sadašnjosti

Napokon, ova rasprava i događaji ovoga ljeta potvrđuju ključnu tezu: rasprava o ZDS i ustaštvu nije rasprava o Drugom svjetskom ratu i o sukobu ustaša i partizana, već i rasprava o Domovinskom ratu, o demokratskoj Hrvatskoj, o Ustavu i zakonima, o antifašističkom nasljeđu upisanom u Ustav, dok se pod ZDS-om i NDH želi srušiti liberalna, demokratska, europska država.

Hrvatski narod dijele oni koji se pozivaju na NDH, koji štite ZDS, koji prozivaju unutarnje neprijatelje, prijete paklom protivnicima, tjeraju iz zemlje neistomišljenike, uvode cenzuru, prijete nasiljem i progonom.

Ali sve će biti dobro kad Jandroković preuzme u ruke nadzor nad kontekstom u kojem se izvikuje "Za dom spremni". Slavi li ustaše iz Drugog svjetskog rata, Domovinskog rata ili aktualnog rata protiv liberalne demokracije.