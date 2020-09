'To je najveći prijevozni izazov ikada': Za isporuku cjepiva bit će potrebno 8000 Jumbo Jetova

Isporuka cjepiva protiv koronavirusa diljem svijeta bit će "najveći prijevozni izazov ikad", navela je udruga zračnih prijevoznika, a prenosi u četvrtak BBC.

<p>Oko 8000 Boeinga 747 bit će potrebno za distribuciju cjepiva, objavila je Međunarodna udruga za zračni prijevoz (IATA). </p><p>Iako nema još odobrenog cjepiva, IATA već radi na planu distribucije sa zračnim lukama, globalnim zdravstvenim organizacijama i farmaceutskim tvrtkama. </p><p>Program isporuke predviđa jednu dozu cjepiva po osobi. </p><p>"Sigurna isporuka cjepiva protiv covida-19 bit će misija stoljeća za globalnu zračnu industriju teretnog prijevoza. No neće se ostvariti bez pažljivog planiranja unaprijed. Vrijeme za to je sada", rekao je izvršni direktor IATA-e <strong>Alexandre de Juniac.</strong></p><h2>Prevoz lijekova na temperaturi između 2 i 8 Celzijevih stupnjeva</h2><p>Zračne kompanije usmjerile su se na isporuku robe zbog ozbiljnog pada putničkog prijevoza u pandemiji koronavirusa. No isporuka cjepiva je puno kompliciranija. </p><p>Nisu svi zrakoplovi prikladni za prijevoz cjepiva. Lijekovi se trebaju prevoziti na temperaturi između dva i osam Celzijevih stupnjeva, što bi trebalo isključiti iz igre više zrakoplova. </p><p>"Dobro poznajemo procedure. Trebamo ih prilagoditi razmjerima koji će biti potrebni", doda je šef teretnog prijevoza u IATA-i Glyn Hughes. </p><p>Letovi u neke dijelove svijeta, uključujući jugoistočnu Aziju, bit će kritični jer im manjka kapaciteta za proizvodnju cjepiva, rekao je Hughes. </p><h2>Oko 140 cjepiva je u ranoj fazi razvoja</h2><p>Distribucija cjepiva u Afriku mogla bi biti "nemoguća" zbog nedovoljno skladišta za teret, veličine regije i složenosti graničnih prijelaza. </p><p>Prijevoz cjepiva u Afriku zahtijevat će "gotovo vojnu preciznost" i hlađene prostore za čuvanje cjepiva. </p><p>Oko 140 cjepiva je u ranoj fazi razvoja, a dvadesetak ih se trenutačno testira na ljudima. Cjepivo s Oxforda je u odmakloj fazi testiranja. </p><p>IATA je pozvala vlade da počnu pomno planirati kako bi bili potpuno spremni jednom kad se cjepiva odobre i budu spremna za distribuciju. </p><p>Osim prijevoza cjepiva na kontroliranim temperaturama, drugi problem bit će sigurnost. </p><p>"Cjepiva će biti vrlo vrijedna roba. Moraju se uspostaviti aranžmani kako bi se zajamčila sigurnost pošiljki od neovlaštenog ponašanje i pljačke", dodala je IATA. </p>