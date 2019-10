'To je naše zemljište i na njemu možemo roštiljati ako hoćemo!'

Ovo je naš posjed, i učinit ćemo što god možemo da u njemu jednoga dana uživaju barem naša djeca, odnosno unuci. Radimo ovo zbog njih, i zbog naše pokojne majke, koja se godinama borila da ga vrati, rekli su nam u srijedu na okretištu tramvaja u Prečkom Mirjana Kos (65) i njezin brat blizanac Mladen Maršanić, koji su u utorak poslijepodne na okretištu postavili ogradu pa su tramvaji preusmjeravani na okretište Jarun.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prije pola godine su dobili pravomoćnu presudu koja kaže da je zemljište na kojem se nalazi okretište njihovo, no otad s Gradom ne uspijevaju dogovoriti pravičnu naknadu za svoj posjed, ignorira ih se, kažu nam. Vremena i zdravlja za čekanje, kažu, više nemaju, i učinit će sve što je u njihovoj moći da posjed vrate, barem svojoj djeci i unučadi.

Grad i ZET su im, zanimljivo je, jučer oko 14 sati dopustili da sve do 20 sati postavljaju ogradu i tramvajski je promet 'skraćen' do Jaruna te je uvedena autobusna linija do Prečkog, da bi onda, kad je pao mrak, stigla policija, i ograda je maknuta. Otad i promet teče normalno.

Nisu prijavljeni za ometanje posjeda jer je, kažu, posjed njihov, i u Gradu to jako dobro znaju. Godinama čekaju rješenje, koje im je iz Grada obećano tijekom današnjeg dana. Ne dođe li do dogovora o nekoj vrsti odštete odnosno kompenzacije, idu dalje, najavljuju.

- To je naše vlasništvo. Imamo, na primjer, pravo ovdje postaviti šator, roštiljati, što god, i hoćemo, kaže Mladen Maršanić (65), umirovljeni građevinarac.

On i njegova sestra Mirjana, nekadašnja odgajateljica u vrtiću, nastavljaju bitku svoje pokojne majke, koja je godinama u obitelj Maršanić pokušavala vratiti svoju djedovinu, pretvorenu u okretište tramvaja.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Sve je počelo nacionalizacijom zemljišta u Jugoslaviji, za cestu koja nikad nije sagrađena. Obitelj je tad dobila nekakvu kompenzaciju, cesta nije sagrađena, ali je prije dvadesetak godina Grad sagradio okretište tramvaja, i to nakon što su Maršanići već zatražili povrat oduzete imovine.

Prije pola godine su dobili i pravomoćno sudsko rješenje u kojem stoji da su oni vlasnici tih 1425 četvornih metara zemljišta, i otad traje bitka s Gradom da ih se nekako namiri.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predlažu otkup, najamninu kao drugo rješenje, ili da se, treća je opcija, okretište premjesti. U međuvremenu su vratili i 60.000 kuna, kolika je današnja vrijednost naknade koju su u nacionalizaciji davno dobili za svoje zemljište. Samo su tako, priča gospodin Mladen, mogli tražiti pravu, tržišnu naknadu za oduzeto zemljište. Ne žele nagađati koliko zemljište zapravo vrijedi, no potvrđuju da je sigurno riječ o nekoliko milijuna kuna.

- Vratili smo 60.000 kuna, a naša je pokojna majka puno više od toga kroz godine i godine još potrošila pokušavajući vratiti zemljište. Zato ovo radimo - za njenu dugogodišnju bitku, i za djecu odnosno unučad, rekla je gospođa Mirjana Kos, s kojom je na okretište došao i unuk Ivan Kos (24).

Student je zadnje godine prava, i dobro je upućen u sve što se oko ove parcele zbiva. Obitelj je, kaže, već podigla tužbu protiv ZET-a za zaštitu vlasništva, a bit će, po potrebi, najavljuje, i novih tužbi.

- To je naša djedovina, ovdje su nekad bili voćnjaci i povrtnjaci, dobro se sjećam kako smo brali plodove s djedom, koji ih je onda prodavao na Trešnjevačkom placu. Mi više nemamo ni puno godina života, kao ni zdravlje da uživamo u onome što je naše, ali naši potomci hoće, zaključuje gospođa Mirjana.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Obitelj generacijama živi u Španskom, odnosno Gajnicama, trpeći činjenicu da do svog posjeda još uvijek ne može.

U utorak je gradonačelnik Zagreba Milan Bandić za RTL rekao kako će 'sve biti u redu' te da će obitelji biti isplaćena odšteta. Na jutros održanom sastanku obitelj, međutim, nije dobila nikakvu konkretnu ponudi niti odgovor, koji im je obećan za danas do kraja dana.

POGLEDAJTE VIDEO

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Hrvatska