Todorić je promijenio status na Facebooku, sada je političar

Najpoznatiji bivši poduzetnik Ivica Tododić na Facebooku je upisao svoj novi poziv - sad tamo piše da je “političar”!

To je, nema nikakve sumnje, nešto zbog čega će se Iblerov trg obradovati (sad imaju dokaze da u politici ima i većih amatera od Bernardića), dok Trg žrtava fašizma (Plenkovićevo sjedište) gotovo sigurno neće biti impresioniran. Kako je Todorić došao na ideju da se bavi politikom, iako sigurno ne može preskočiti ni jedan posto glasova čak ni u svojem vijeću gradskih četvrti, zagonetka je, no iz toga je jasno da mu računice u zadnje vrijeme nisu jača strana. Na EU izbore Todorić neće izaći pa bi prvi na kojima bismo mogli vidjeti bivšega Gazdu mogli biti oni predsjednički. On vjerojatno puca na Sabor, no konkurenciji za to puca prsluk jer je jasno da nema nikakve šanse.

Tema: Hrvatska