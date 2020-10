Todorić i ostali oslobođeni u slučaju 'mali Agrokor'!

Činjenični navodi iz optužnice nisu dokazani. Niti jedan materijalni niti personalni dokaz ne potvrđuje navode iz optužnice - rekla je obrazlažući presudu sutkinja Maja Štampar Stipić

<p>U 13 sati na Županijskom sudu objavljena je presuda Ivici Todoriću u slučaju 'mali Agrokor'. On i svi četvero suoptuženih nepravomoćno su oslobođeni!</p><p>Odbijen je i prijedlog tužiteljstva da se švicarskoj tvrtki Siggman AG oduzme 1,25 milijuna eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Sutkinja je u čitanju presude navela kako nije dokazano da su Todorić, Huljev, Canjuga i De Rossi počinili kaznena djela.</p><p>- Činjenični navodi iz optužnice nisu dokazani. Niti jedan materijalni niti personalni dokaz ne potvrđuje navode iz optužnice - rekla je obrazlažući presudu sutkinja Maja Štampar Stipić.</p><p>Također, sutkinja je navela da iz svega proizlazi da je posao sa švicarskom kompanijom Siggman bio uspješan posao.</p><p>Presuda se odnosi i na njegove suoptuženike, a to su Ante Huljev, Piruška Canjuga i Nicole De Rossi za zlouporabe na štetu te tvrtke 'teške' 1,25 milijuna eura.</p><p>- Ako presuda bude osuđujuća, to će biti dokaz da je Plenković sve namjestio - kratko je komentirao Todorić kada je došao na sud oko 12.30 na čitanje presude.</p><p> </p>