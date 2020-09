Todoriću i bivšim menadžerima nastavljaju suditi za izvlačenje 1,2 milijuna eura iz Agrokora

Nekadašnjem moćniku i bivšem vlasniku Agrokora nastavlja se suđenje zbog izvlačenja 1,2 milijuna eura. Na istragu afere Agrokor potrošeno je 12,8 milijuna kn

<p>Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja se suđenje Ivici Todoriću i drugima zbog izvlačenja 1,2 milijuna eura iz Agrokora. Na suđenje je stigao bivši šef Agrokora, a danas će saslušati jednog svjedoka.</p><p>Bivšeg vlasnika Agrokora terete da je, kao predsjednik uprave Agrokora, a Ante Huljev kao izvršni direktor financija u koncernu, 2013. godine zlorabio svoj položaj jer su na štetu koncerna omogućili plaćanje 1,25 milijuna eura u korist švicarskog trgovačkog društva za savjetodavne usluge, znajući da one nisu niti će biti obavljene u korist koncerna. Švicarska tvrtka time se nepripadno materijalno okoristila, dok je koncern oštećen za 1,25 milijuna eura. Nicole De Rossi, kao odgovornu osobu švicarske tvrtke, tužiteljstvo tereti da je Todoriću i Huljevu pomogla izdavanjem računa, u ime švicarskog trgovačkog društva, za navodno obavljene savjetodavne usluge. Trećeokrivljenu Pirušku Canjugu, nekadašnju članicu uprave Agrokora, terete da je Todorića i De Rosi poticala na kazneno djelo.</p><p>- To je takva glupost. Ne znam o čemu se tu radi. Ne želim ni obranu ni svjedoke, vi odlučite po zakonu kako treba. A sa svojom braniteljicom ću uspostaviti komunikaciju. Popit ćemo kavu - rekao je Todorić na ročištu u lipnju nakon što mu je pročitana optužnica.</p><p>Podsjećamo, nakon što su mu otkazali punomoć odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović Todorić je za odvjetnicu po službenoj dužnosti dobio Ljiljanu Planinić. Ona mu se dva puta pismeno javila kako bi dogovorili način obrane no Todorić joj nije odgovorio. Niti u lipnju, kad mu je pročitana optužnica, nije se s njom htio konzultirati. Ostalo troje optuženih razumjelo je optužnicu i rekli su da nisu krivi.</p><p> </p>