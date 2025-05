Toleriranjem bespravne gradnje uništavamo zemlju i sami sebe

Prije sad već dalekih 12 godina je pokrenut proces legalizacije bespravnih objekata. Stiglo je nevjerojatnih 820.000 zahtjeva, a država je poručila da će podvući crtu i otad rušiti iz temelja. Gotovo, tko je jamio, jamio je. Tko je bespravno gradio, gradio je. Danas, 12 godina poslije, vidimo koliko su to bila promašena obećanja. Bespravnih graditelja ili uzurpatora javnog dobra i prirode je posvuda, od sjevera do juga. I svi oni uspijevaju prilično dugo uzurpirati, a tek poneki nema sreću pa ih prijave susjedi ili otkriju novinari. Iako je jedna od strateških odrednica politike Vlade zaustavljanje bespravne gradnje, to još ne polazi za rukom. Samo lani je građevinska inspekcija provela više od 4200 nadzora i u 45 posto je utvrdila bespravnu gradnju. Inspektora nema dovoljno, kao što smo vidjeli - i kod njih se neke prijave “zagube”. Pokušaj da se prijava prebaci na lokalnu upravu isto nije polučio puno uspjeha jer većina lokalnih čelnika baš i ne bi da oni moraju prijavljivati svoje glasače.

