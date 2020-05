Tolušić: Odlazim u političku samoizolaciju. To je to od mene

Damir Krstičević (50) podnio je u četvrtak navečer ostavku na mjesto potpredsjednika Vlade i ministra obrane nakon pada vojnog aviona kod Zadra, a nekoliko minuta poslije od ozbiljne se politike oprostio drugi član HDZ-a Tomislav Tolušić (41).

Ministar regionalnog razvoja u Vladi Tihomira Oreškovića 2016., potom i ministar poljoprivrede i potpredsjednik u Vladi Andreja Plenkovića 2018.-2019., na Facebooku je objavio kako "odlazi u političku samoizolaciju".

Tolušić je bio dio tima Mire Kovača, opcije za promjene koja je izgubila na stranačkim izborima u ožujku.

Rođeni Virovitičanin kaže kako više nema strasti za politiku i da će se povući nakon isteka ovoga saborskog mandata. Najavio je kako će se okrenuti proizvodnji vina u Slavoniji.

Tolušićevu objavu prenosimo u cijelosti:

Dragi moji, odoh i ja u samoizolaciju. Ali onu političku😊. Povlačim se sa svih političkih funkcija. Odradit ću do kraja ovaj mandat u Saboru i to je to od mene, što se politike tiče (osim članstva u mojoj i jedinoj političkoj stranci u kojoj ću ikad biti).

Nadam se da sam ostavio nešto iza sebe, i u svom gradu, i u svojoj županiji, a nadam se barem nešto i na nacionalnoj razini. Bilo je par ružnih ali još više lijepih trenutaka zadnjih 15-ak godina ali došlo je vrijeme da drugi preuzmu kormilo i pokušaju biti bolji i uspješniji od mene.

Sve što sam do sada radio u životu, radio sam sa strašću. Ako nemate strasti u sebi, ako vam krv ne vrije dok nešto radite, ako vam srce ne kuca brže, onda se nemojte ni baviti tim poslom.

Strasti za politiku trenutačno više nemam i ne bi bilo korektno prema bilo kome tko mi je ikad u životu dao svoj glas na izborima, da sam tu samo zbog svoje koristi i da bih dobio plaću a ne bih dao 100% sebe zauzvrat. A i ostalo mi je još nešto ideala i stavova koje ne mislim pregaziti a to neće biti moguće ako ostanem u igri koja se zove politika😊. Tako da će show ići dalje bez mene.

Strasti imam i previše, da ne mislite da sam se smirio ili ne daj Bože, opametio😊. Ali za zemlju, lozu i vino. I moju Slavoniju. I za nešto što sam htio napraviti zajedno sa mojim Ocem ali ću, nažalost, to morati napraviti i ostvariti sam.

Vidimo se nekom drugom prilikom, nadam se vrlo skoro, kada ćete imati priliku vidjeti i okusiti što može slavonska zemlja i strast. I prstohvat hercegovačke tvrdoglavosti😊.

