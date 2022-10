Tomašević: Centar grada je čist, građani se drže reda

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je u ponedjeljak, obnovljen Učenički dom Ante Brune Bušića, a osvrnuo se i na aktualne teme u Zagrebu među kojima i o novom sustavu odlaganja otpada.

Pogledajte video:

- Prodano je oko 600 tisuća paketa Zg vrećica to bi značilo oko šest milijuna pojedinačnih. Centar grada je čist, građani se drže i poštuju pravila. Nekolicina je pogriješila, ali to je očekivano na početku. Centar je prodisao, to je sada kao drugi grad - kaže Tomašević.

Najčitaniji članci