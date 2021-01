Čeka se osnivanje istražnog saborskog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi, a još nije poznato kad će do toga doći. Međutim, Tomislav Tomašević iz stranke Možemo je za N1 govorio o tome što oporba planira predložiti i što treba napraviti kako bi potresom pogođeni kraj jednom opet 'zaživio punim plućima'.

- Nema smisla obnova objekata ako će biti prazni. Treba obnavljati stambene objekte, ali i graditi ljudima prilike za rad, jer inače neće imati perspektivu da se vrate. Onda će te obnovljene kuće biti prazne. Zato svako korištenje lokalnih kapaciteta za obnovu treba pozdraviti. Predlažemo da se fondovi EU-a potroše za zelenu transformaciju ekonomije i da se novac posebno usmjeri u ovaj kraj - pojasnio je Tomašević.

POGLEDAJTE VIDEO: Reportaža o volonterima u Petrinji

Izrazio je strah da se ljudi neće vratiti u svoje domove u prvih godinu dana, a to onda dovodi u pitanje hoće li se ikad vratiti na to područje.

- Bojim se da će se ponoviti situacija s potresom u Zagrebu, a ako se ljudi ne vrate u prvoj godini, teško da će se vratiti. Imamo utrku s vremenom. Sve javne institucije moraju što prije početi raditi, kako bi se uz otvaranje radnih mjesta ljudi vratili - rekao je za N1.

Istaknuo je i kako se još mnogo stvari treba definirati na terenu te da bi civilna zaštita trebala bolje voditi stvari. Nadalje, ističe kako bi se trebalo vidjeti što sustavno nije funkcioniralo kod obnove nakon rata u pitanju osnivanja saborskog istražnog povjerenstva o poslijeratnoj obnovi.

- Nećemo opet da se ponavlja ono što nam se događalo, posebno u obnovi. Vjerujem da se mnogi kojima su kuće obnavljane, a koje ovaj potres nije pogodio, pitaju kakve gradnje su njihove kuće, kako je napravljena ta obnova - rekao je pa se osvrnuo na stanje s povjerenstvom i HDZ-om:

- Moguće je da HDZ, kao za vrijeme Saborskog istražnog povjerenstva o Agrokoru, ubije i to povjerenstvo, a sada ne žele dozvoliti ni da se ono osnuje. Još uvijek nemamo formalni odgovor, no prema tome kako su na nož dočekali oporbenu inicijativu i na predsjedništvu HDZ-a, ide u tom smjeru. Slušam HDZ-ove dužnosnike kako govore – Pa prvo trebamo naći dokaze u istrazi je li bilo nepravilnosti, a onda ćemo dozvoliti istragu u Saboru. To nema smisla. Meni to zvuči kao da oni prvo u istrazi žele vidjeti tko od HDZ-ovaca bi mogao nastradati, a onda odlučiti hoće li dozvoliti istragu kroz povjerenstvo - zaključio je.