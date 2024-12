Tomašević je komentirao slučaj Kekin: 'Ja vjerujem Mili, a Ivana je stala na žulj Primorcu'

Što se tiče kave između Mile Kekina i Nikice Jelavića, ja vjerujem Mili Kekinu, a vjerujem i većina građana. Što se tiče objave Nacionala da im je plasirana konstrukcija i laž oko kuće još prije mjesec dana, ne bi me uopće začudilo jer je Ivana Kekin stala na žulj Draganu Primorcu, navodno su to plasirali iz njegovog stožera. Što se tiče Zagreba i cijele situacije. Vidit ćemo da li je to povezano sa Zagrebom. Očekujem u Zagrebu vrlo prljavu kampanju, na to sam spreman, i vjerujem da će mi Zagrepčani i Zagrepčani povjeriti još jedan mandata, rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na današnjoj konferenciji za medije.

Tomašević je sa suradnicima posjetio JVP u Savskoj ulici gdje su predstavili novih pet vatrogasnih vozila. Tema je bila i ulaganje u škole i vrtiće.

- Potrošili smo 30 milijuna eura ove godine na investicije. Gledamo svaku zgradu vrtića i škola i želimo da djeca imaju adekvatne uvjete, kao i djelatnici - rekla je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

Tomašević se osvrnuo i na financiranje mažoretkinja.

- Vidio sam očitovanje Hrvatskog saveza mažoretkinja. Razlog prestanka financiranja je da udruge i firme ne mogu dobivati gradski novac bez natječaja. Javili su se na natječaje, i povjerenstvo koje gleda projekte odlučilo je da im ne da novac. U kontaktu smo sa njima oko toga da li im se može preko neke druge ustanove dodijeliti novac. Gospodin Šurić se treba očitovati, vidio sam niz napada od njega, ali nisam od Hrvatskog saveza mažoretkinja - istaknuo je.

Gradonačelnik smatra kako grad nema problema s odvozom otpada.

- Grad će imati 35 milijuna eura poreznih prihoda manje nego prije porezne reforme. Da porezne reforme nije bilo, grad bi uprihodio 135 milijuna eura. Ali s obzirom na inflaciju rasti će nam prihodi, ali rast će i troškovi - rekao je.