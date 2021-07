Jutros je u novoj USKOK-ovoj akciji uhićen bivši direktor groblja Patrik Šegota. Ukupno je uhićeno petero ljudi u tri policijske uprave, a oko novih uhićenja oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

- Što se tiče Drage Pleše o tome još nemam konkretnih informacija, Šegota je koliko znam u svojstvu okrivljenika. Mi smo i dalje voljni i spremni na suradnju s istražnim tijelima da se te stvari raščiste - rekao je Tomašević.

- Nema grada u Hrvatskoj koji ima tranziciju vlasti kakvu mi imamo s ovoliko uhićenja i pretresa u prvih 40 dana - dodao je.

Tomašević kaže kako je i prije govorio o nepravilnostima u Gradskim grobljima.

- Ako govorimo o nepravilnostim u Gradskim grobljima, o tome sam govorio i kao zastupnik. Imali smo povećanje cijena za građane, uslijed pandemije, kao oporba smo tražili da se te cijene usklade - rekao je.

Kaže i kako su se neki prihodi mogli povećati i bez pogodovanja.

- Poznat mi je slučaj poduzetnika koji je preminuo u međuvremenu, a koji je tražio da mu se isplati novac za radove koje je obavio, a za koje nije bilo pokrića u smislu dokumentacije. U interesu nam je da se stvari raščiste do kraja - rekao je gradonačelnik.

- Ne bi me čudilo da su se poslovi obećavali. U tom smislu, ako je to bio modus operandi, mi to želimo prekinuti. Što se tiče uhićenih u Gradskoj upravi, to je u našoj nadležnosti i već ih je troje suspendiranih. Što se tiče uhićenja u Holdinga, to je na Upravi Holdinga da odluči. Zadnji put je smijenjen voditelj te podružnice pa vjerujem da će i tu biti nekih poteza Uprave - rekao je Tomašević.

- Nema straha za one koji su savjesno radili svoj posao i nisu sudjelovali u nepravilnostima - dodao je.

Kaže kako nije bio u nikakvom kontaktu sa Šegotom nakon preuzimanja vlasti, ali je bio kao zastupnik kritičan prema njegovom radu.

- Nisam iznenađen, tih krakova ima dosta i očekujem da se to raščisti do kraja - zaključio je i dodao da je spreman na suradnju.

- Zašto se sada to sve otvorilo, ne znam. Ključno je da svi istražni postupci imaju i sudski epilog, a to ovisi o nekim drugim akterima - rekao je Tomašević.