Tomašević: Nije slučajno da su Kekina danas uhitili kada se glasa o nepovjerenju Turudiću

Gradonačelnik Tomašević održao je konferenciju za medije nakon što je USKOK uhitio Milu Kekina supruga političarke Možemo! Ivane Kekin. Prvi čovjek grada uvjeren je da se uhićenje nije slučajno dogodilo baš na isti dan kada se održava glasanje o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću, piše N1.

- Kao prvo, bitan je kontekst i nije slučajno da se to danas dogodilo. Podsjećam, danas je glasanje o nepovjerenju glavnom državnom odvjetniku Ivanu Turudiću i baš danas se policija nađe u stanu bivše predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin, koja ga je često kritizirala. To ne može biti slučajno i to je poruka svima koji se usude komentirati i kritizirati njegov rad, kao i njegovu prošlost. Uvjeren sam da od ovoga nema ništa, ali to će Mile Kekin morati i dokazati. Ovo ne može biti slučajno - rekao je Tomašević. Rekao je da je slanje policije u stan saborske zastupnice jasna poruka.

- Ovo poziva na pitanje gdje ide ova država, ako se na današnji dan šalje policija u stan saborske zastupnice. To je poruka. Blatiti, uništiti nečiji ugled pa neka se kasnije vadi na sudu. I bitno je zastrašiti, tako da svi koji ga misle kritizirati znaju što slijedi - rekao je Tomašević.

Dodao je da je uvjeren da će građani shvatiti da se radi o političkoj poruci koja ima veze s kampanjom za lokalne izbore.

- Pazite, tu izlaze likovi poput Nobila, koji žele raditi niz nebodera uz Savu... Izlazili su i u vrijeme predsjedničke kampanje. To su snage koje i dalje žele pljačkati građane, ali neće nas - zaključio je Tomašević.