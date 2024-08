Tomašević o plinu: Htio bih da je HERA to objavila u srpnju, ali nedostaje još jedan faktor...

Hera je sinoć na svojim stranicama objavila Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. te za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025.", a koja će biti objavljena u Narodnim novinama. Bez ikakvih obrazloženja o novim cijenama plina u javnoj opskrbi, Hera je u priopćenju samo objavila link na samu odluku, koja sadrži tablice s iznosima tarifnih stavki za svako od 30-ak distribucijskih područja.

U odnosu na važeće tarifne stavke, koje su formirane na temelju Vladinih mjera, nove cijene ne sadrže nikakve subvencije, a neslužbeni izračuni pokazuju da bi takve cijene od listopada bile više 20-30 i nešto više posto.

- Jučer navečer je izašla van ta informacija, tražio sam prije nekoliko tjedana da se s tim ne čeka do zakonskog roka, a to je 20. rujna. Ima jako puno dezinformacija, znate moje kritike na taj natječaj. Tražio sam da to bude što prije kako bi građani mogli donijeti odluku hoće li ići na GPZO ili Međimurje plin - rekao je u petak Tomislav Tomašević.

Zagebački gradonačelnik kaže da je zadovoljan sam da je to HERA napravila.

- Volio bih da se to napravilo još u srpnju. Imamo bitan faktor za cijenu, ali nedostaje još jedan faktor, a to su Vladine subvencije, a o odluka o njima će se, nadam se, donijeti idući tjedan. Tek tada će se znati cijela formula. Naša ponuda, ponuda GPZO-a, će ići sljedeći tjedan i tu ćemo se oglasiti prema javnosti, što se tiče naše ponude u odnosu na ponudu Međimurje plina - poručio je Tomašević.

Na pitanje hoće li, kako pokazuju neke procjene, cijene plina rasti i do 20 posto, premijer Plenković u petak je rekao da neće.

- Vlada je tu, naša politika je jasna, tako velikih povećanja kako su hipotetskih izračunata jučer neće biti. Fazno ćemo popuštati mjere. U završnoj smo fazi konzultacija. Reći ćemo točno kakve će biti subvencije - poručio je Plenković.