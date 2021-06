Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obratio se novinarima nakon konstituirajuće sjednice Gradske skupštine i komentirao uhićenja više ljudi zbog sumnje na gospodarski kriminal povezan s Gospodarskim stambeno-komunalnim gospodarstvom (GSKG), tvrtkom koja upravlja stambenim objektima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga.

Na pitanje je li jedan od uhićenih voditelj hitnih intervencija u GSKG-u, Tomašević je rekao da su do njega došle iste informacije, no poručio kako treba pričekati i one službene.

- GSKG je tvrtka kćer Holdinga gdje su nužne hitne promjene i zato smo hitno djelovali s izborom novog vodstva. Podržavamo sve napore svih istražnih tijela da se uvede red, raščiste sumnjivi poslovi… Ako se pokaže da su ti poslovi povezani s kriminalom oko obnove nakon potresa, onda je to dno dna. Uskoro ćemo znati o čemu se radi - rekao je dodavši kako su se čelni ljudi Holdinga čuli s predsjednikom GSKG-a.

- Tu informaciju koju vi imate, imam i ja, da se radi upravo o toj osobi koju ste spomenuli - rekao je.

Upitan traje li ova akcija USKOK-a i policije tek jedan dan ili duže vrijeme, Tomašević je rekao da nema informacija o tome, odnosno da ju ne može reći.

Na pitanje je li neobično da on kao gradonačelnik doznaje o uhićenjima u gradskoj tvrtki iz medija, Tomašević je istaknuo da nije i da policije djeluje vjerojatno prema kaznenim prijavama.

- I naravno da djeluju i uhićuju odmah bez ikakvih upozorenja bilo kome. I nije mi to neobično. Čuo sam se s načelnikom policije i kolegama u novoj Upravi Holdinga, kako bi vidio o čemu se radi, ali vjerujem da će kontekst ovih uhićenja uskoro izaći u javnost - rekao je dodavši kako konkretno u ovom slučaju još nema informacija radi li se o obnovi nakon potresa.

- Ali ako je vezano za to, to je dno dna - ponovio je.

Gradonačelnik je poručio i kako su se građani, tako i on osobno žalili na postupanje GSKG-a.

- Kod priprema dokumentacije za zahtjev za obnovu nakon potresa htjeli su naplatiti sulude cijene zgradama kojima GSKG upravlja, što je zaustavljeno političkim intervencijama. Bilo je puno pritužbi i prije potresa, mogu to reći kao gradski zastupnik - poručio je.

Ponovno je naglasio kako podržava da se svi sumnjivi poslovi raščiste do kraja.

- O svim nepravilnostima koje utvrdimo ćemo obavijestiti nadležna tijela i, ako je potrebno, podnositi kaznene prijave - rekao je.

Vezano za informaciju o nezakonitom oduzimanju zemljišta građanima za izgradnju žičare, o čemu je izvijestilo Ministarstvo pravosuđa, Tomašević je rekao kako i to treba raščistiti s gradskom upravom.

- Prema informacijama koje imam, radi se o zemljištima za izgradnju ceste, a ne konkretno za objekt same žičare. No, kritizirao sam i kao gradski zastupnik pripremu tog projekta, vidjet ćemo što se tu zapravo dogodilo. Nažalost, naslijeđeni su svi ti problemi i trebat će nam vremena da ih počnemo raščišćavati - rekao je dodavši kako o konkretnim rješenjima o tom problemu ne može dok se ne upozna s činjenicama.

Što se tiče gospodarenja otpadom, istaknuo je kako je Uredba kojom bi se uredila naplata prema količini otpada u kućanstvima suspendirana od strane Ustavnog suda te se čeka nova. To bi trebalo biti na jesen, dodao je, i time će se omogućiti lokalnim jedinicama da uvede novi cjenik naplate za odvoz komunalnog otpada.

Jelena Pavičić Vukičević: Ne znam zašto mislite da bih ja o tome trebala imati neka posebna saznanja

Donedavna vršiteljica dužnosti gradonačelnika Milana Bandića, Jelena Pavičić Vukičević, koja je 20 godina bila zamjenica gradonačelnika Milana Bandića, rekla je kako nema informacija o ovim uhićenjima.

- Morate mi reći njegovo ime, bila sam ovdje i nisam stigla pratiti portale. Nisam upoznata, možda sam gospodina doista kroz ovih 20 godina i upoznala - poručila je na pitanje poznaje li voditelja hitnih intervencija u GSKG-u.

Istaknula je kako nema informacija o čemu se radi.

- Nisam primila nikakav upit tako da vam o tome ne mogu reći ništa jer ne znam ni ime i prezime osobe o kojoj se radi. Optužbe o gospodarskom kriminalu ne zvuče dobro. Ali ne znam zašto mislite da bih ja o tome trebala imati neka posebna saznanja. GSKG je podružnica Holdinga, a kao što znate, sve dok nisam bila prisiljena zbog smrti gradonačelnika preuzeti vođenje gradom, nisam bila čak niti članica Skupštine trgovačkog društva Holdinga i ne znam kakve su aktivnosti bile poduzete u tome smjeru. O obnovi kada sam govorila, uvijek sam govorila sa pozicije zamjenice gradonačelnika za društvene djelatnosti - rekla je.

Vezano za izgradnju žičare na tuđem zemljištu, također je rekla da je tu informaciju vidjela jutros u medijima.

- I sad procjenjujem da će vjerojatno doći do žalbe na takvu presudu. Kada se radi prometna infrastruktura, u tom slučaju Zagreb ima pravo pokrenuti postupak izvlaštenja ukoliko nema dogovora prema vlasnicima parcela i dužan je takve vlasnike obeštetiti. Grad Zagreb će poduzeti ono što smatra da je u najboljem interesu Zagreba, ali o tome vam ne mogu ja govoriti - rekla je.

Na pitanje čija je to odgovornost, Pavičić Vukičević je istaknula kako ni o tome ne može govoriti jer nema informacije.

Vezano za razrješenje i imenovanje novih čelnih ljudi i nekoliko članova Uprave i NO Holdinga od strane Tomaševića, poručila je kako to nije ništa sporno, ali da zabrinjava činjenica što u to tijelo mora biti izabrano barem šestero članova da bi moglo donositi bilo kakve pravne odluke.

- Tako da sam ja zabrinuta za legalnost ovih odluka i bojim se da ukoliko dođe do tužbi, da to neće dobro završiti za Holding. A mislim da to nije dobar način za započeti mandat - rekla je dodavši kako Tomašević kao gradonačelnik ima ovlasti imenovati Skupštinu trgovačkog društva.

- To je na zakonu utemeljeno mišljenje. A sad je drugo pitanje imamo li kao javne osobe, kao političari, pravo da se u kampanji pozivamo na određena demokratska pravila, a poslije ih ne poštujemo. Ali to će procijeniti građani - rekla je.