Tomašević objavio: Zagreb diže porez na maksimalni iznos!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegovi zamjenici obišli su radove na novoj gradskoj stambeno-poslovnoj zgradi u naselju Podbrežje, Vatikanska ulica. Riječ je o jednom od deset kapitalnih projekata aktualne gradske vlasti, a zgrada će sadržavati gotovo 300 stanova namijenjenih socijalnom i priuštivom najmu, uz tri poslovna prostora. Izgradnja je započela u svibnju 2025. godine, a rok za dovršetak radova je prva polovica 2027. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura bez PDV-a i financira se iz gradskog proračuna, djelomično i kreditom Europske investicijske banke. Objekt građevinske oznake A11 imat će podrum, prizemlje i osam katova, predviđenih za smještaj približno tisuću osoba. Prizemlje je rezervirano za tri poslovna prostora, dok podzemna garaža osigurava 328 parkirališnih mjesta, od čega deset za osobe s invaliditetom. Arhitektonsko rješenje potpisuje ured SZA. U koridoru ulice koristit će se dodatnih 125 parkirnih mjesta, od kojih je osam namijenjeno osobama s invaliditetom. U istom naselju planira se i naknadna izgradnja zgrade A2 s oko 150 stanova, a prostor između dvaju objekata bit će uređen kao dječja igrališta i zelene površine.

Gradonačelnik Tomašević istaknuo je da je riječ o najvećoj zgradi za priuštivi najam u Hrvatskoj. "Zgrada je stavljena pod krov i izgrađeno je svih osam katova, uz prizemlje i podrum. Završena je armirana betonska konstrukcija, a u tijeku je zatvaranje samog objekta. Stolarija je izrađena, a njezina ugradnja bit će završena do sredine studenog", rekao je Tomašević.

Otvaranje se očekuje sredinom sljedeće godine. Zgrada će imati 288 stanova, tri poslovna prostora te ukupno 328 parkirnih mjesta.

Gradonačelnik je najavio objavu prijedloga liste stanova za priuštivi najam, čiji je natječaj raspisan. Stanovi su namijenjeni onima čija mjesečna plaća po članu kućanstva iznosi od 30 do 80 posto prosječne plaće, dok za samce taj raspon iznosi od 50 do 100 posto.

"S obzirom na to da cijene najma u Zagrebu i svim ostalim gradovima u Hrvatskoj stalno rastu, smatramo da trebamo odgovoriti na to kako možemo, a to je gradnja stanova za socijalni i priuštivi najam", objasnio je Tomašević.

Također, najavio je prijedlog za podizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od osam eura po kvadratu, s trenutnih pet eura. Cilj je potaknuti vlasnike da prazne stanove stave u najam, s obzirom na to da izvješće Europske komisije navodi Zagreb kao jedan od negativnih primjera u Europi s 55 tisuća praznih stanova. Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji stanove ne koriste za stanovanje ili ih iznajmljuju kratkoročno. Vlasnici koji stanove daju u dugoročni najam ne plaćaju taj porez. Što se tiče nedavnog smrada u gradu, gradonačelnik je izjavio da nema novih informacija ni prijava, te da se vrše tjedna mjerenja na Jakuševcu. U Zagrebačkom holdingu završena je arbitraža, a za ZET je danas zadnje ročište, dodao je Tomašević.