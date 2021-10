Nakon tek nešto više od 100 dana koliko su vodili Zagrebački holding, odlaze predsjednik uprave Nikola Vuković i član uprave Ante Samodol. Obojicu je novi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević imenovao direktno, bez natječaja, kao ljude od povjerenja za koje je poručio da moraju "hitno uvesti red u Zagrebački holding".

Prema neslužbenim informacijama iz više izvora, Samodol je odlučio sam otići nakon što su obavljeni razgovori. U petak navečer je još jednom održan kasnovečernji sastanak, a na njemu nije donesena odluka. U nedjelju je Vukoviću poručeno da bi i on trebao podnijeti ostavku, a prema našim sugovornicima, on je to navodno odbio i poručio da ga smjene uz obrazloženje što je to krivo radio. Smjena bi se trebala dogoditi danas ili sutra. Iako smo tražili potvrdu te informacije u Gradu, samo smo zamoljeni za strpljenje, a da dvojac odlazi nije niti opovrgnuto niti službeno potvrđeno.

Kako su 24sata prva objavili, do krize u upravljanju Holdingom je došlo do raskola između članova nadzornog odbora i uprave. Prema našim informacijama, ključni Tomaševićev čovjek u Nadzornom odboru je Ratko Bajakić koji je želio više utjecaja na upravljanje i donošenje odluka iako za to nema ovlasti. Bajakić je financijski stručnjak i član savjeta Možemo!, a Tomašević je odlučio stati na njegovu stranu.

Vuković i Samodol su se s druge strane žalili da im je rad blokiran, da ne mogu donositi odluke.

U Zagrebačkom holdingu postoji još troje članova uprave koji su birani na javnom natječaju i za razliku od Vukovića i Samodola koji su već prije radili u tvrtki, nemaju iskustva u upravljanju tim komunalnim divom. Radi se Borisu Sesaru koji je došao iz United grupe, Ivanu Novakoviću koji je ranije radio u Ini i Matiji Subašić-Maras koja je ranije vodila ljudske potencijale u Croatia osiguranju.

Skupština Holdinga koju čine Tomašević i njegovih dvoje zamjenika će vjerojatno nekoga od njih imenovati na čelo tvrtke.