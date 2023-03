Tomašević smijenio direktora Vodoopskrbe nakon kritika Filipovića: 'To je neprihvatljivo'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sazvao je konferenciju za medije nakon prozivki ministra gospodarstva Davora Filipovića zbog poskupljenja cijene vode u Zagrebu i nazvao taj potez nezakonitim.

Tomašević se nalazi u posjetu Splitu, gdje se sastao s gradonačelnikom Ivicom Puljkom.

Poručio je kako su razgovarali o raznim inicijativama i temama te da je ovo bio prvi službeni sastanak širih delegacija Zagreba i Splita u njihovom mandatu.

- Split i Zagreb imaju slične probleme o gospodarenju otpadom. Moramo graditi nove vrtiće i financirati plaće odgojitelja, i to je tema koju bismo trebali proći s drugim gradovima - rekao je Tomašević.

Puljak je poručio da postoje brojni problemi u gradovima, a koji se desetljećima nisu rješavali.

- Nije lako mijenjati stvari, ali zato smo izabrani i na to smo spremi - rekao je Tomašević.

Na pitanje o kritikama ministra Filipovića, Tomašević je rekao kako je dio poskupljenja sporan.

- Nisam imao informaciju da je tražena dokumentacija. To je proceduralna greška koja će odgoditi poskupljenje. No, ona je dovela do odgode dijela poskupljenja i ona mi je neshvatljiva i neprihvatljiva. Nije samo napravljena proceduralna greška, nego o svemu nije informirana Uprava Holdinga i zato Davor Poljak od danas više nije direktor Vodoopskrbe i odvodnje - rekao je Tomašević.

