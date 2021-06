Tomislav Birtić, novinar, kolumnist i pisac u četvrtak je u Zagrebu predstavio svoju novu knjigu: Urlikanje, najmoćniji alat demokracije.

Knjigu koja govori o nastanku fenomena Udruge glasa poduzetnika, predstavio je uz predsjednika Udruge Hrvoja Bujasa te dopredsjednika Dražena Oreščanina.

Iako je knjiga danas predstavljena široj javnosti, njene primjerke već su pročitali neki od onih koji su situaciju s Udrugom glasa poduzetnika pratili od njenih početaka.

- Stil pisanja ti je jako dobar. Tema aktualna. O stavovima iznesenim u knjizi dalo bi se polemizirati. Ocjena knjige - napisao je Dabiša Bučanac.

- Dragi članovi UGP-a, vrijedi se podsjetiti dana koji su nam djelovali kao da se otvara bezdan, provalija u našim životima. Grupi poduzetnika, koja je sačuvala hladnu glavu, imala instikt za pokretanje i preživljavanje, imala muda, skidam kapu - rekla je Sanja Martinko.

Dio knjige donosimo vam i mi:

"Nekoliko noći Hrvoje Bujas nije mogao spavati. Triput na dan pio je po dva Normabela za smirenje. Njegov posao, Crno jaje – devedeset posto vezan uz uslužne djelatnosti, turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, frizeraje, kozmetički salone... – bio je ugrožen. Lockdown će sve zatvoriti. Tog je dana promet bio nula kuna naspram, tih dana u godini, uobičajenih dvjesto, dvjesto pedeset, čak i tristo tisuća kuna. Ljudi ne da nisu kupovali, nego su tražili povrat novca za plaćeno prije mjesec dana, jer ponude nisu iskoristili. Crno jaje kupcima je vratilo više od milijun i pol kuna. Katastrofa. Iznimno teška situacija za dvanaest zaposlenih. Svi u petnaest godina stvaranom snažnom teamu, ekipi koja drži brendove GoHome, Crno jaje i Osiguraj.me, strahovali su za posao. “Vlada je izašla s prijedlogom mjera temeljenih na odgodama plaćanja poreza i doprinosa. Ministar financija Marić izjavio je da je javni sektor siguran, da su plaće osigurane. Mislio je dobronamjerno, ali meni je zazvonilo. Nekako me taklo”, govori Bujas. “Najavili su da će sudjelovati s manjim udjelom u plaćama, ali nisu definirali koliki bi udio trebao biti. Mjere su bile neadekvatne, 17. ožujka 2020. napisao sam post na Facebooku”. Dan poslije, 18. ožujka, ekspertica za odnose s javnošću i komunikacijska savjetnica Aleksandra Kolarić poslala mu je poruku na Messengeru. Možda su u životu popili kavu i dvaput se pozdravili na ulici. Nisu prijatelji, čak ni poznanici. Jedva poznanici s Facebooka. No, pročitala je post u kojem je predložio adekvatne ili, hajde, adekvatnije mjere, kojima bi Vlada pomogla da svi zajedno, i privatni i javni sektor, prežive nadolazećih šest mjeseci. “Hrvoje, možete vi svi postati na Faceu, ništa se neće dogoditi. Da biste postigli cilj i pokrenuli Vladu, morate se okupiti u inicijativu i kao inicijativa izaći s konkretnim zahtjevima”, napisala mu je. “Zašto baš ja? Jesam li ja za to?” pitao je Bujas. “Baš ti si za to. Imaš petlje, direktan si u izričaju i duboko zainteresiran. Tko će ako nećeš ti? ”

Knjiga se može kupiti u svim većim knjižarama, a 15 posto od iznosa bit će donirano za Petrinju.