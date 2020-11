Tomislav Ćorić je preživio jer je 'dobar čovjek'. Ali i loš ministar.

Kompromitirani ministar preživio je saborsko glasanje o povjerenju nakon rasprave u kojoj smo od Plenkovića čuli samo da je ministar "dobar čovjek". Istodobno, Ante Sanader je pokazao da može biti "loš čovjek".

<p>Tomislav Ćorić preživio je glasanje o povjerenju.</p><p>Zato što je "dobar čovjek", kako je to u saborskoj raspravi ustvrdio premijer Andrej Plenković.</p><p>Nismo čuli argumente da je Ćorić dobar ministar. Čak ni od HDZ-ovaca, a kamoli od samog premijera. Čuli smo samo da je "dobar čovjek". To je očito bilo dovoljno za onih 76 zastupnika većine koji su digli ruku za još jednog debelo kompromitiranog ministra.</p><p>S jedne strane, imali smo argumente oporbe - vjetroelektrane Krš-Pađene, imenovanje ravnateljice NP Krka i izbor Dragana Kovačevića na čelo Janafa - a s druge tvrdnju premijera kako je Ćorić "dobar čovjek" i "ima njegovu potporu". Ništa drugo očito nam ni ne treba.</p><h2>Ostao da ode</h2><p>Preživjeli su Hrvatski sabor i Martina Dalić i Milan Kujundžić, pa su napustili Vladu. Onda kad je Plenković to odlučio.</p><p>Čuli smo, dakle, da je Ćorić dobar čovjek, ali ne i da je dobar ministar. Za HDZ-ovu vladu to bi već bilo previše, gotovo pa luksuz. Kao i za njegove partnere koji u Saboru dižu ruku po koalicijskoj liniji i u privatnom interesu.</p><p>Oni vjeruju Plenkoviću. Oni čuvaju svoje fotelje.</p><p>A kad Plenković kaže da je Ćorić "dobar čovjek", zar je onda uopće bitno ako je loš ministar?</p><h2>Homofob Sanader</h2><p>A loš čovjek bio je u saborskoj raspravi Ante Sanader, zastupnik HDZ-a, koji je u replici Domagoju Hajdukoviću uspio istodobno ispasti homofob, prekršiti zakon o suzbijanju diskriminacije i relativizirati obiteljsko nasilje.</p><p>"Vi govorite da smo mi loše društvo. A vi osobno imate loše društvo, vas je osobno vaš partner istukao", kazao je Sanader, dodao kako njega ne zanima Hajdukovićeva seksualna orijentacija, ali "kad se ljudi u istospolnim zajednicama tuku međusobno to je loše društvo". Upitan bi li kolegici u Saboru koju je pretukao suprug poručio da je ona zbog toga loše društvo, Sanader je uzvratio: "Pa, nije on slabiji spol. Pa, to su se dva muškarca tukla!".</p><h2>Tako je to u HDZ-u</h2><p>Svejedno, Sanader nije bio tako glasan kad je HDZ-ov župan tukao svoju suprugu. Očito se složio s ocjenom Nade Murganić da je "tako to u braku".</p><p>Međutim, tako je to u novom Plenkovićevu HDZ-u. Tako Plenković radi na suzbijanju diskriminacije, obiteljskog nasilja, govora mržnje. Kao što radi na suzbijanju korupcije. Dakle, nikako.</p><p>HDZ je postao stranka "dobrih ljudi" i loših ministara. Loših ljudi i loših zastupnika. I lošeg premijera koji je tjednima promatrao kako ljudi umiru i ništa nije poduzeo da se zaraza ranije i odlučnije obuzda.</p><p>Nema suosjećanja, nema empatije, nema pristojnosti, nema kriterija - ni političkih, ni moralnih, ni ljudskih. </p>