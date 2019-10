Tomislav Jelić pristupio Mostu: Borit ćemo se protiv korupcije

Nekadašnji zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Jelić pristupio je u petak Mostu, ustvrdivši da je to stranka s kojom će se boriti protiv korupcije jer je svojim potezima u više navrata pokazala da joj nije stalo do vlasti radi vlasti nego da joj je stalo do bolje Hrvatske.

Jelić, koji je u Skupštini bio zastupnik HDZ-a i zatim Hrvatskog bloka, rekao je na konferenciji za novinare u Zagrebu da je Most nešto najčasnije što se pojavilo na političkoj sceni nakon smrti prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Dodao je da je jedino s Mostom moguće mijenjati „podaničku politiku koja je trenutno na sceni u Hrvatskoj i zamijeniti je suverenističkom”.

"Da bi imali bolji život trebali smo otvoriti arhive novije hrvatske povijesti da na temelju istine razvijamo sadašnjost i budućnost i tu je Most pokazao svoju odlučnost unatoč udbaškim strukturama prisutnima u institucijama vlasti”, kazao je Jelić.

Dodao je da su ga događanja u zadnjih nekoliko godina na hrvatskoj političkoj sceni natjerala da se ponovno angažira i s Mostom podijeli svojih 15 godina političkog iskustava u Gradskoj skupštini.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja rekao je da je Jelić hrvatski branitelj i ratni vojni invalid koji je godinama razotkrivao pravu narav vladavine Milana Bandića u Zagrebu, ali i aferu Nanbudo u koju je bio uključen sadašnji glavni tajnik HNS-a Srećko Ferenčak koji je imao i nepravomoćne presude, ali je sve to, tvrdi, ulaskom HNS-a u Vladu stopirano.

Uvjeren je da će Most pristupanjem Jelića dobiti snažni hrvatski predznak što im je vrlo važno je je Most uvijek bio hrvatska opcija svjesna da u hrvatskom društvu treba iskorijeniti korupciju na čemu sustavno rade u Saboru i na lokalnoj razini.

Saborski zastupnik Slaven Dobrović rekao je da su korupcija i klijentelizam glavna prepreka što Hrvatska još nije postala prosperitetna zemlja. Presudno je stoga, kazao je, da surađuju ljudi koji su spremni boriti se protiv klijentelističkih struktura, a Jelić će ih ojačati na tom putu da od Hrvatske naprave zemlju blagostanja.

Saborski zastupnik Marko Sladoljev kazao je da je Jelić otkrio veliki manjak u zagrebačkom proračunu i da je vrlo aktivan u lokalnim temama i borbi protiv korupcije. Iako su već surađivali sad su i formalno-pravno dobili još jaču dimenziju borbe protiv korupcije.