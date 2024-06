Tomislav Tomašević odbacio tvrdnje udruga: 'Model plavih ZG vrećica je potpuno zakonit!'

Tomašević je na konferenciji za novinare rekao da je vidio današnje izjave Josipa Pavlovića iz Ekologije grada i Branke Genzić - Horvat iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik koji tvrde da je "plavim ZG vrećicama došao kraj. Međutim, kaže, da je upravo suprotno, Visoki upravni sud (VUS) potvrdio da je model plavih ZG vrećica potpuno zakonit te će mnogi gradonačelnici sada uvoditi takav sustav.

Tvrdi da mu se više gradonačelnika javilo koji su čekali odluku VUS-a kako bi mogli i oni ići s istim modelom, a to je već napravio Slavonski Brod, jer se takav model pokazao jeftin i učinkovit za povećano odvajanje otpada, a i pravedniji je jer onima koji odvajaju otpad omogućuje manje račune za uslugu odvoza otpada.

"Nikada u cijeloj Hrvatskoj, ni u jednom gradu nije došlo do tako velike promjene u sustavu otpada u tako kratkom vremenu. I to znači ne samo da plavim ZG vrećicama nije odzvonilo, kao što se rekli danas, ne znam na temelju čega iz ovih udruga", istaknuo je Tomašević.

Komentirajući tvrdnje Pavlovića i Genzić - Horvat da je Grad lagao VUS-u o načinu gospodarenja otpadom, a na Sudu nisu provjerili činjenice, Tomašević kaže da 'treba reći o kojim se udrugama radi'.

Ekologija grada, kazao je, registrirana je nekoliko dana nakon što je on preuzeo upravljanje Gradom, a nije do tada provela niti jedan projekt zaštite okoliša. Udruga za zaštitu okoliša Resnik rušila je tu odluku tvrdeći da je nezakonito otvoreno reciklažno dvorište za građevinski materijal u Resniku, a što je odlukom VUS-a potvrđeno da su u Gradu imali apsolutno na to pravo. Tomašević kaže da te udruge sada najavljuju da će ići s Ustavnom tužbom, te da očekuje isti rezultat kao što je bilo i s udrugom U ime obitelji, kada su u Gradu za mjeru roditelj-odgojitelj dobili pozitivnu odluku Ustavnog suda.

Istaknuo je i kako su se u tri godine koliko je on gradonačelnik prihodi C.I.O.S. grupe prepolovili od Grada i gradskih poduzeća.

Vezano za situaciju s Gradskom plinarom Zagreb - Opskrba (GPZ) nakon odluke HERA-e da temeljem javnog natječaja Grad Zagreb plinom opskrbljuje Međimurje-plin, Tomašević kazao da im treba još malo vremena da vide kakvi su to uvjeti koje će ponuditi dobavljači i tada će moći vidjeti po kojoj cijeni mogu ponuditi građanima da ostanu na GPZ-u.

Infrastruktura ostaje u gradskom vlasništvu, distribucija plina će ići od gradske tvrtke

Ponovio je da će i dalje plin distribuirati GPZ, što znači da brojila i dalje ostaju od GPZ-a, a ne od Međimurje-plina. Cijela infrastruktura ostaje u gradskom vlasništvu i distribucija plina će ići od gradske tvrtke.

Kaže da im se dosta građana već sada javlja, njima je razlika u ponudi između Međimurje-plina i GPZ-a oko pola eura mjesečno u prosjeku i radi pola eura ne žele mijenjati firmu.

Vezano za osporavanje te odluke HERA-e, Tomašević kaže da na njoj još uvijek rade i gledaju hoće li ići na Upravni ili Ustavni sud.

Gradonačelnik Tomašević obišao je danas radove na izgradnji gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Paromlin koji su počeli prije dva mjeseca, i trajat će dvije godine te je najavio početak rušenja 14 objekata na području nekadašnje tvornice Gredelj na kojem će biti organizirano privremeno parkiralište do završetka Paromlina, koji će imati i podzemnu garažu s 330 parkirnih mjesta.