Tommy planira izlazak na burzu i nudi udio investitorima

Splitska Tommy Grupa priprema izlazak na Zagrebačku burzu i planira investitorima ponuditi između 25 i 27 posto vlasničkog udjela. Javnom ponudom dionica želi prikupiti od 180 do 200 milijuna eura, a prikupljeni novac namjerava usmjeriti u daljnji razvoj i rast poslovanja. O planovima grupacije izvijestio je Jozo Vrdoljak za Jutarnji list.

Tommy je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) predao prospekt za inicijalnu javnu ponudu dionica. Dokument sadrži ključne podatke o poslovanju, financijskim pokazateljima, rizicima i uvjetima ponude, a investitorima služi kao podloga za odluku o ulaganju. Predaja prospekta predstavlja važan korak u pripremi izlaska na tržište kapitala, no Tommy još čeka regulatorno odobrenje.

Grupacija okuplja trgovački lanac Tommy te kompanije Bobis i Petason. Posluje u maloprodaji, pekarskoj proizvodnji i mesnoj industriji, a sredstva od ponude planira uložiti u daljnje širenje tih poslovnih aktivnosti. Tommy očekuje uvrštenje dionica na burzu do kraja studenoga, ako se svi potrebni koraci odviju prema planu. Uspije li prikupiti planirani iznos, ponuda bi mogla postati najveći IPO privatne kompanije u povijesti hrvatskog tržišta kapitala.

*uz korištenje AI-ja