Tonino Picula tvrdi: Trumpov dolazak poticaj za konsolidaciju EU i integraciju Balkana

Europa se mora konsolidirati i uspostaviti novu vrstu otpornosti te tako odgovoriti na izazove koje donosi izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a, a to podrazumijeva i bržu integraciju država zapadnog Balkana, ocijenio je hrvatski europarlamentarac Tonino Picula. Picula je za portal sarajevskog "Dnevnog avaza" kazao kako je svima jasno s kakvim će se otvorenim pitanjima suočiti NATO uz Trumpa u Bijeloj kući, no bez obzira na to Europska unija mora ojačati svoje kapacitete i suradnju u obrambenoj i vojnoj industriji i to zbog blizine kriznih žarišta kakva su Ukrajina i Bliski istok.

Podsjetio je kako EU već neko vrijeme "vrlo diskretno" priprema moguće odgovore ako Trump uvede carine od 25-30 posto na europsku robu. Pritom je cilj spriječiti gubitke velikih izvoznika jer se očekuje da će u 2025. profit onih koje posluju sa SAD pasti za pet posto.

Istodobno bi euro u odnosu na dolar mogao oslabiti za oko deset posto.

"Neke protumjere se već slažu, hoće li biti primijenjene teško je kazati, ali bi EU zbog sebe morala izgraditi neku vrstu otpornosti", istaknuo je Picula.

Kaže i kako bi ovi izazovi, uz potrebu konsolidacije same EU, mogli ubrzati europske integracije država Balkana te podsjeća na izjavu predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen da je proširenje ne samo politički, već i moralni prioritet ove EK. Ipak ostaje pitanje koliko su države ove regije u stanju iskoristiti priliku koja im se nudi.

"Ja sam eurorealist i bio bih zadovoljan kada bi do konca mandata ove Europske komisije bili zaključeni jedan ili više pregovora o priključenju, pa da na dnevnom redu ostane samo ratifikacija. Ako bi se dogodilo da neka zemlja i uđe u EU to bi bio veliki uspjeh", izjavio je Picula, koji je i izvjestitelj Europskog parlamenta za odnose sa Srbijom.

U toj su ga zemlji neki političari optuživali da je antisrpski nastrojen, no Picula te optužbe odlučno odbacuje i kaže kako je zadovoljan reakcijom brojnih građana, nekih stranaka i nevladinih organizacija koji mu daju potporu jer znaju da ima veliko iskustvo.

"Vlasti i neke radikalne političke skupine me doživljavaju kao prijetnju, kao nekoga tko može blokirati Srbiju na putu ka EU. U stvari, oni su puno više zainteresirani da povuku sredstva, a ne vrijednosti iz EU. Pojedinac, pa ni Picula, ne može blokirati europski put Srbije, ali to može trenutni predsjednik države (Aleksandar Vučić), koji ima svu moć da ona napreduje ili ne", izjavio je Picula.