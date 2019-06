Toplinski udar u Osijeku: Ljudi 'spas' potražili na Copacabani

U cijeloj Hrvatskoj vlada toplinski udar pa tako i u Slavoniji koja nema pristup moru, a u petak je svoja vrata otvorila Copacabana, najpopularnije mjesto za rashladiti se u Osijeku. Tako smo za par savjeta kako podnijeti ove paklene vrućine bez posljedica pitali nekoliko Osječana koji su se usudili izaći bez obzira na temperaturu.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naišli smo na Petra, budućeg liječnika, koji nam je rekao:

- Ljudi uvijek trebaju paziti na lijekove koje uzimaju, pogotovo ako imaju visok tlak, ne ulaziti naglo u bazen, ostati hidriran te nositi neka zaštitna sredstva za glavu: šešire, naočale, koristiti kreme. Paziti se i biti u hladu, pogotovo djeca koja najlakše padnu u stanje slabije hidriranosti kao i starije osobe koje trebaju izbjegavati izlaske od 12 do nekih 16 sati pa ako već dolaze na bazene neka budu u hladu i naravno, uvijek nositi neku tekućinu sa sobom.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Ivana Granuša je još jedna hrabra djevojka koja je našla spoj ugodnog s korisnim pa tako došla na bazene učiti za maturu. Bazeni su, kako kaže, njezino prirodno stanište jer se, između ostalog, bavi i plivanjem:

- Pa ja inače dobro podnosim vrućine tako da sam jedva čekala da prestanu sve kiše i da izađe sunce, čim je sunce izašlo i ja sam. Sunčala sam se na terasi, a čim se otvorila Copacabana došla sam i učiti za maturu pa spojila ugodno s korisnim. Mislim da je najbitnije piti puno vode.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Može se reći kako su zaposlenici na otvorenom pod najvećim udarom topline. Uz kolege, skrivene između kućica u hladu, s tekućinom u rukama, vidjeli smo i Zvonka.

- Primijetili smo da su velike vrućine u gradu Osijeku, najbolja je zaštita krema faktora 50, mi se time mažemo, treba izbjegavati sunce do 17 i to je najbolje rješenje da ne dođe do oštećenja kože od zračenja. Kasnije lagano, uz dosta tekućine kretati se stranom gdje je hladovina savjetovao nam je Zvonko Horvat.

Tema: Hrvatska