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Toplinski val kvari planove za 250. obljetnicu SAD-a. Otkazuju parade, koncerte i vatromete

Piše HINA,
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Toplinski val kvari planove za 250. obljetnicu SAD-a. Otkazuju parade, koncerte i vatromete
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Foto: Cheney Orr
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Veliki američki državni sajam u washingtonskom parku National Mall privremeno je zatvoren u petak poslijepodne zbog temperatura koje su se popele na 38 stupnjeva Celzija.

 Opasan toplinski val poremetio je u petak planove za proslavu Dana neovisnosti u većem dijelu središnjeg i istočnog dijela SAD-a, primoravši dužnosnike da otkažu ili odgode parade, koncerte i vatromete povodom obilježavanja 250. obljetnice osnutka nacije. 

Veliki američki državni sajam u washingtonskom parku National Mall, središnji dio programa predsjednika Donalda Trumpa za obilježavanje 250. rođendana nacije, među događajima je koje je poremetila vrućina. Privremeno je zatvoren u petak poslijepodne zbog temperatura koje su se popele na 38 stupnjeva Celzija.

The Great American State Fair in Washington is temporarily closed due to heat
Foto: Cheney Orr

Organizatori su rekli da se očekuje ponovno otvaranje u 17 sati ako to dopuste vremenske prilike, a dodatno su uvedeni šatori za hlađenje i stanice za raspršivanje sitnih kapljica vode.

Rekordne temperature dosegle su nakon srednjeg zapada istok SAD-a ranije ovog tjedna, a upozorenja na vrućinu u petak odnosila su se na područja gdje živi više od 185 milijuna ljudi, priopćila je nacionalna meteorološka služba, dok se mnogi dijelovi zemlje spremaju na maksimume i do 46 stupnjeva Celzijusa.

Meteorolozi i vladini dužnosnici upozorili su da bi toplinski val mogao biti smrtonosan, pozivajući Amerikance koji za vikend slave praznik na otvorenom da piju dovoljno vode, potraže hlad i paze na znakove toplinskog udara na okupljanjima i javnim događajima.

Do otkazivanja događaja došlo je u najmanje sedam saveznih država. Među njima su velika parada za Dan neovisnosti u Philadelphiji, kao i proslave u parku Takoma u Marylandu i okrugu Loudoun u Virginiji.

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