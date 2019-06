Toplinski val stiže u Hrvatsku: Najopasnije u četvrtak i petak

U Europu stiže ekstremni toplinski val, javlja Severe Weather Europe. Temperature bi mogle doći i do rekordnih 46 stupnja. Toplinski val će najviše pogoditi Španjolsku i Francusku, a osjetit će se i u dijelovima Italije i Njemačke.

Foto: dhmz.hr

Temperature će porasti u srijedu, a vrhunac se očekuje u četvrtak. U petak se već očekuje hladna fronta.

I Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenja za toplinski val u Hrvatskoj. U utorak će temperature rasti do maksimalno 33 stupnjeva. Očekuje se i pokoji pljusak. No, kao i u ostatku Europe, od srijede temperature ponovno rastu. U unutrašnjosti će ići do 33 stupnja, dok će na moru ići do 34 stupnja.

Foto: dhmz.hr

Opasnost od toplinskog vala bit će najveća u četvrtak i petak i to u Zagrebu, Karlovcu, Rijeci i Splitu, upozorava DHMZ. Tih dana će temperatura doći do 35 stupnjeva, no vrućine iz Španjolske i Francuske ipak neće pogoditi naše područje.

Foto: dhmz.hr

Također, osim velikih vrućina, opasno je i UV zračenje koji će idućih dana biti vrlo visoko, posebice u četvrtak.

Foto: dhmz.hr

Tema: Hrvatska