Toplinski val udara: Danas će nas pržiti do 36 u hladu, a i noći će ovih dana biti pakleno vruće

Iako je utorak bio vruć, kao i protekla noć, prvi ovogodišnji toplinski val u punoj snazi kreće od srijede, a njegov vrhunac očekuje se u petak kad bi temperature mogle doći i do 40 Celzija. u Dubrovniku je jutros u 6 sati bilo najtoplije u cijeloj zemlji, izmjereno je čak 25 stupnjeva.

- U srijedu na istoku Hrvatske pravi ljetni ugođaj - pretežno sunčano i vruće. Na zapadu Slavonije ponegdje može biti umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 19 °C, a najviša dnevna između 34 i 36 °C - napisao sinoć u prognozi HRT-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.

Podjednako vruće trebalo bi biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prevladavati sunčano vrijeme. Tek poslijepodne i navečer se očekuje mjestimice umjerena naoblaka, a puhat će umjeren, povremeno i jak jugozapadni vjetar.

- Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Poslijepodne ponegdje umjerena naoblaka. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar koji u gorju ponegdje može biti i jak. Jutro u gorju svježe, dok će temperatura zraka uz obalu biti između 20 i 23 °C, a najviša dnevna uglavnom od 29 do 32 °C. U Dalmaciji obilje sunčana vremena, u njezinoj unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, prema otvorenom moru jugo, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18 °C, na moru između 21 i 24 °C, a najviša dnevna od 32 do 36 °C - rekao je Dragojlović.

Dodaje da će podjednaka temperatura biti i na krajnjem jugu Hrvatske gdje će prevladavati sunčano.

Pogledajte prognozu po gradovima

Kopno će, kažu iz DHMZ-a, idućih dana biti u znaku toplinskog vala.

Foto: DHMZ

- Prevladavat će sunčano i vruće, s vrhuncem toplinskog vala u petak - od kada atmosfera više neće biti posve stabilna, pa su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. I na Jadranu obilje sunčana vremena te vrlo topla i vruća. Uz visoke dnevne temperature noći će biti tople s temperaturom mjestimice višom i od 25 °C, što će nekima otežavati dobar san. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, u petak prolazno jugozapadni - rekao je Dragojlović.