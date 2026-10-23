Torcidaša uhitili na putu prema aerodromu: 'Nisam ništa kriv, slučajno sam bio u korteu...'

Splitska policija uhitila je K. A. (31) i privela ga na Općinsko državno odvjetništvo u Splitu zbog sumnje da je sudjelovao u javnom poticanju na mržnju. Policija ga povezuje s korteom na splitskim ulicama uoči prve europske utakmice Hajduka s Ajaxom nakon više od 15 godina, tijekom kojeg su se, prema navodima izvora, čule pronacističke parole. Sudac istrage odredio mu je istražni zatvor na mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Prema neslužbenim informacijama Slobodne Dalmacije, navijač je namjeravao otputovati zrakoplovom u susjednu državu, u koju je nekoliko dana ranije otišla njegova djevojka. Nije službeno potvrđeno da je pokušavao pobjeći. Većina drugih ljudi koje je policija prepoznala na snimkama, a kojima je određen istražni zatvor, sama se predala nakon nekoliko dana izbjegavanja policije. K. A. odbacio je sumnje tijekom razgovora s tužiteljem te je tvrdio da nije bio dio organizirane skupine, da se u korteu našao slučajno i da nije ništa skandirao. Rekao je i da živi na selu te ima vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo o kojemu ovisi, pa se mora pripremiti za zimu.

Zbog toga je, prema navodima, očekivao da neće završiti u istražnom zatvoru.

*uz korištenje AI-ja