Torjanac o Vojkoviću: 'Njegova tajnica mi je tada rekla: 'Lakše bi bilo da imate nekog u Vladi''

Hrvatski glumac Marko Torjanac oglasio se na svom Facebooku povodom uhićenja bivšeg ministra gospodarstva i šefa Croatia Osiguranja Hrvoja Vojkovića. Prisjetio se događaja od prije desetak godina, kada je obilazio tvrtke u potrazi za pokroviteljima za svoje predstave. Stigao je tako i na sastanak u Croatia osiguranje, gdje ga, kako tvrdi, prima Vojkovićeva tajnica u njegovo ime. Torjančevu objavu prenosimo u cijelosti:

- Bila je to 2010. ili 2011. Još naivan obilazim velike tvrtke u potrazi za pokroviteljstvima. Dolazim u veliku osiguravajuću kuću do tajnice direktora koja me prima u njegovo ime.

Gleda ona knjižice predstava (tada, uz “Greena”, “Zvjerku” i “Stilske”, aktualne “Zečja rupa” i “Prekidi”) i kaže: “Jooj, to je sve tako zanimljivo sto vi radite, ali ne znam hoće li za to biti interesa kod direktora…”, a onda joj odjednom padne na pamet ideja i želeći mi najiskrenije pomoći, veli “Pa, da… Vi imate u predstavama bas zgodne i atraktivne mlade glumice… Bilo bi jako dobro kad biste na sastanak s direktorom došli s njima. On voli lijepe žene. Tad bi Vas sigurno primio…”. Kad sam shvatio da mi, u stvari, nudi ulogu svodnika i uopće u kakvom sam se kontekstu našao, u “jednomu Zagrebu”, kako bi se to reklo u “Stilskim vjezbama”, zbunjeno - šokirano sam se zahvalio i rekao da ne želim kolegice ni u primisli dovoditi u takve situacije. Na to je madamme duboko uzdahnula i dodala… “Ah, onda… znate, puno bi lakše bilo kad biste imali nekog u Vladi… onda bi to za čas bilo riješeno…”.

Eto, sve što treba znati o mulju u koji smo potonuli, dobio sam na tanjuru u kratkoj lekciji vodeće osiguravajuće kuće… U međuvremenu je bovivan s osiguranja prešao na tulipane, a kultura je, naravno, ostala za blesane. I da nema EPPO-a, bila bi to i ostala jedna besprijekorna uzorna hrvatska politicko-poduzetnička karijera koja bi i dalje trajala…

God bless Laura Kovesi... Bar mala satisfakcija za trideset godina okupacije uljuđene, civilizirane Hrvatske - napisao je.