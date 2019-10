Tornado je opustošio Dallas uz materijalnu štetu, dvoje mrtvih

Policija i vatrogasci u ponedjeljak su išli od vrata do vrata u sjevernom dijelu Dallasa kako bi provjerili u kakvom su stanju građani, ali i materijalnu štetu. Ranije tog dana oko 100 tisuća je ljudi ostalo bez električne energije. Iako prema prvim informacijama nije bilo smrtnih slučajeva, to se nažalost pokazalo netočnim.

Tornado je, naime, indirektno prouzrokovao dvije smrti.

Dok je oluja prolazila kroz sjeverozapadni Arkansas, stablo je palo na kuću jednog čovjeka i ubilo ga. Sličan je slučaj zabilježen i u Valliantu u Oklahomi. Tamo je naime stablo palo na kamp prikolicu u kojoj je živjelo troje ljudi. Hitne su službe spasile dvoje, a treća je osoba preminula.

So this just happened @CBSDFW @wfaa @ABC Richardson Tx pic.twitter.com/5Qkc306UeM