Totalni kolaps na jednom od najprometnijih ZG raskrižja: 'Dva tramvaja su se sudarila'

Na Autobusnom kolodvoru smo sjeli u tramvaj broj 5. Vozač je jednom naglo zakočio, a onda je drugi put naglo zakočio i udario je u tramvaj koji se vozio iz suprotnog smjera. Kad je došlo do udarca jedna žena u tramvaju je pala, a moj partner je udario u metalni rukohvat. Nitko nije teže ozlijeđen, svi putnici su se brzo uspravili na noge i izašli van iz tramvaj, kazala je čitateljica koja je u ponedjeljak ujutro svjedočila prometnoj nesreći na križanju Držićeve i Vukovarske u Zagrebu.

'Nastao je kaos'

Naime, čitatelji tvrde da su se sudarila dva tramvaja, a jedan je izletio iz tračnica.

Na Google Mapsu je sve 'crveno', totalni je kolaps u prometu.

- Nastala je ogromna gužva. Ondje uopće ne mogu prolaziti tramvaju iz smjera Savske ili Savišća. Puno ljudi je izašlo iz tramvaja i brzo pošlo tražiti alternativne rute. Na križanju je gužva i za aute - dodao je drugi čitatelj.

Glasnogovornik ZET-a je potvrdio da su se tramvaji 5 i 8 sudarili oko 7.33. Uzrok nesreće još nije poznat, ali utvrditi će se očevidom.

- Prema informacijama s terena, nitko nije ozlijeđen. Naše ekipe su na terenu kako bi se što prije otklonio zastoj. Tramvajski promet je preusmjerer - dodaju iz ZET-a.

Ovo su alternativni pravci

Na stranicama ZET-a objavljeni su i obilazni pravci:

- Linija 2 prometuje s Črnomerca do Branimirove i nastavlja Ulicom kneza Mislava do Borongaja

- Linija 3 prometuje na trasi Ljubljanica - Savski most

- Linija 5 prometuje trasom: Prečko - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma - Kvaternikov trg - Maksimir

- Linija 6 od Glavnog kolodvora prometuje Ulicom kneza Mislava i Šubićevom do Maksimira

- Linija 7 prometuje trasom: Dubrava - Šubićeva - Branimirova - Glavni kolodvor - Savski most

- Linija 8 prometuje trasom: Mihaljevac - Branimirova - Glavni kolodvor - Zapadni kolodvor

- Linija 13 prometuje trasom: Kvaternikov trg - Savska - Jarun

- U Novom Zagrebu tramvaji prometuju na trasi Arena Zagreb - Zapruđe

U promet su uključeni autobusi koji putnike prevoze na dvije relacije:

Zapruđe - Držićeva - Ulica grada Vukovara

Savišće - Ulica grada Vukovara - Savska cesta

Policija je potvrdila da se prometna nesreća dogodila oko 7.30. Još nije poznato ima li ozlijeđenih ljudi.

Nalazili smo se u tramvaju broj pet, dva puta je naglo zakočio, drugi put kad je naglo zakočio je pala zena, on je skrenuo u krivu traku.

