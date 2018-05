Tragedija na Kubi: Boeing 737 srušio se prilikom polijetanja

Zrakoplov aviokompanije Cubana de Aviacion srušio se pri polijetanju s međunarodnog aerodroma Jose Marti u Havani, javlja CNN.

U Boeingu 737 koji je letio za grad Holguin bilo je 107 putnika, javljaju svjetski mediji. Prema prvim informacijama, ima stradalih.

Na fotografijama na društvenim mrežama vidi se oblak crnog dima u blizini zračne luke.

Plane crash in Cuba, American flight crashed shortly after take off 😟 #cuba #planecrash pic.twitter.com/W4IuiIaF1K