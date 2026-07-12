Na mjestu događjaja u kojem je smrtno stradala muška osoba, policijski službenici obavljaju očevid
POGINUO JE
TRAGEDIJA Netko je u Zadru pao u kolektor za otpadne vode
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Jutros, 12. srpnja u 09,55 sati policija je zaprimila dojavu da je jedna osoba nastradala prilikom pada u kolektor za obradu otpadnih voda u Zadru. Odmah su na mjesto događaja, upućene sve žurne službe.
Na mjestu događjaja u kojem je smrtno stradala muška osoba, policijski službenici obavljaju očevid.
- U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti događaja policijski službenici nastavljaju s poduzimanjem mjera i radnji iz svoje nadležnosti - objavila je zadarska policija.
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