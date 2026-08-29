TRAGEDIJA Poginuo motociklist (18) kod Osijeka: 'Pogazio je zeca pa udario u stup...'

U prometnoj nesreći u Novom Čemincu u petak navečer poginuo je motociklist (18) iz Jagodnjaka. Nesreća se dogodila oko 22.50 sati dok se mladić vlastitim motociklom belomanastirskih registracija kretao iz smjera zapada prema istoku.

Prema policijskom izvješću, 18-godišnjak je tijekom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolniku. Zbog toga je izgubio nadzor nad motociklom te je prilikom kočenja udario u rasvjetni stup.

Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Policijski službenici PP Beli Manastir obavili su očevid, a tijelo poginulog mladića po nalogu dežurnog zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Osijeku prevezeno je na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.