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STRAVA

TRAGEDIJA Poginuo motociklist (18) kod Osijeka: 'Pogazio je zeca pa udario u stup...'

Piše Veronika Miloševski,
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TRAGEDIJA Poginuo motociklist (18) kod Osijeka: 'Pogazio je zeca pa udario u stup...'
Foto: ILUSTRACIJA - Armin Durgut/PIXSELL
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Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu

U prometnoj nesreći u Novom Čemincu u petak navečer poginuo je motociklist (18) iz Jagodnjaka. Nesreća se dogodila oko 22.50 sati dok se mladić vlastitim motociklom belomanastirskih registracija kretao iz smjera zapada prema istoku.

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Prema policijskom izvješću, 18-godišnjak je tijekom vožnje udario i pregazio zeca koji se nalazio na kolniku. Zbog toga je izgubio nadzor nad motociklom te je prilikom kočenja udario u rasvjetni stup.

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Mladić je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. U trenutku nesreće na glavi je imao propisno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Policijski službenici PP Beli Manastir obavili su očevid, a tijelo poginulog mladića po nalogu dežurnog zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Osijeku prevezeno je na Klinički zavod za patologiju i sudsku medicinu KBC-a Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.

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