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UŽAS KOD TREBINJA

Tragedija u Hercegovini: Dva mladića poginula u prometnoj nesreći. Ima i ozlijeđenih...

Piše 24sata,
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Tragedija u Hercegovini: Dva mladića poginula u prometnoj nesreći. Ima i ozlijeđenih...
ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Više detalja o nesreći zasad nije poznato, iz bolnice u Trebinju potvrdili su kako je u prometnoj ima još nekoliko ozlijeđenih osoba...

Dvojica mladića poginula su sinoć u teškoj prometnoj nesreći kod Trebinja, javlja Bljesak.info.

- Jedan mladić preminuo je na mjestu nesreće, dok je drugi, star 22 godine, dovezen u trebinjsku bolnicu bez srčane aktivnosti. Unatoč reanimaciji koja je trajala dulje od dva sata, nije bilo pozitivnog odgovora, a smrt je proglašena u 23 sata i 55 minuta - kazala je načelnica Službe za intenzivnu njegu trebinjske bolnice Tanja Novarlić.

Više detalja o nesreći zasad nije poznato, iz bolnice u Trebinju potvrdili su kako je u prometnoj ima još nekoliko ozlijeđenih osoba...

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