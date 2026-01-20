Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Tragedija u Imotskom: Priveli muškaraca u policiju, on umro

Piše HINA,
Tragedija u Imotskom: Priveli muškaraca u policiju, on umro
Foto: PU istarska

U prostoriji za zadržavanje Postaje granične policije Imotski u utorak ujutro je pronađen mrtav muškarac, čije je tijelo prebačeno na Odjel patologije KBC-a Split kako bi se utvrdio uzrok smrti, doznaje se u splitskoj policiji

Muškarac je prethodnu noć priveden nakon što je policija primila nekoliko dojava da vozilom krivuda po cesti i ugrožava sigurnost prometa. Policija je odmah reagirala i sinoć u mjestu Zdilari zaustavila muškarca.

Preliminarnim testiranjem utvrđena mu je prisutnost više droga u organizmu, nakon čega je odveden na liječnički pregled. Po otpuštanju s liječničkog pregleda izdana mu je naredba o smještaju u prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnih sredstava. 

"Kada je uočeno da nepomično leži, odmah je pozvana hitna medicinska pomoć. Dolaskom liječnika konstatirana je smrt muškarca". 

O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo te je u tijeku očevid. Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije, kažu u policiji.

