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NA ŠESTOM KATU

TRAGEDIJA U PULI Izbio požar u stanu, poginuo stariji muškarac

Piše HINA,
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TRAGEDIJA U PULI Izbio požar u stanu, poginuo stariji muškarac
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu

Jedna je osoba smrtno je stradala u požaru koji je u srijedu poslijepodne izbio u jednom stanu u Koparskoj ulici u Puli, potvrdila je istarska policija.  Policija je oko 14,20 sati zaprimila dojavu o požaru u stanu na šestom katu zgrade u Koparskoj ulici u Puli, zbog čega su na mjesto događaja izašli vatrogasci s dva vozila, Hitna pomoć i policija. 

U požaru je smrtno stradala jedna muška osoba starije dobi koja je po svemu sudeći sama živjela u stanu.

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Vatrogasci su brzom intervencijom požar stavili pod nadzor a policijski službenici obavljaju očevid zajedno s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kako bi se utvrdio uzrok i okolnosti koje su dovele do požara.

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