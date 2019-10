Tragedija u SAD-u: Dvoje ljudi poginulo u urušavanju hotela

Zgrada se urušila u subotu ujutro, a prvo su popustili gornji katovi i onda je dio konstrukcije pao na ulicu. Iz grada su potvrdili da su dvije osobe poginule te da se za još jednim radnikom traga. Ozlijeđeno je 18 ljudi i svi su izvan životne opasnosti.

Hard Rock Hotel nalazi se blizu povijesne Francuske četvrti i još je u izgradnji. U trenutku urušavanja na njemu je radilo oko 100 radnika.

U nedjelju ujutro doveden je i kran kako bi pomogao stabilizirati poljuljanu konstrukciju zgrade te da bi se smanjio rizik za ponovno urušavanje. Još se ne zna što je uzrok pada zgrade.

Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Sami pad zgrade prolaznici su zabilježili mobitelima i kamerama te se vidi kako su radnici počeli bježati od zgrade kada su se počeli urušavati gornji katovi, a onda je dio građe pao na ulicu te se podigao veliki oblak prašine.

BREAKING: 1 person is dead and several are unaccounted for following the collapse at the construction site of the Hard Rock Hotel in New Orleans, according to @LouisianaGov pic.twitter.com/2z4UUJliBk