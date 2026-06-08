Tragedija u V. Gorici: Učenik (9) ugušio se tijekom obroka u školi. Nisu ga uspjeli spasiti...

Velika tragedija

Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak. Riječ je o devetogodišnjaku koji ide u 2. razred. Na lokaciju je odmah stigla Hitna pomoć, ali dječaka nisu uspjeli spasiti, javlja RTL Danas.

- Šef hitne kazao je kako nikad u svojoj karijeri nije vidio nešto slično - kaže izvor upoznat s tragedijom za Net.hr...

Kako neslužbenom doznajemo, dječak je jeo krafne, trčao je i pao...