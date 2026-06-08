Riječ je o devetogodišnjaku koji ide u 2. razred. Na lokaciju je odmah stigla Hitna pomoć, ali dječaka nisu uspjeli spasiti...
Tragedija u V. Gorici: Učenik (9) ugušio se tijekom obroka u školi. Nisu ga uspjeli spasiti...
Sve su probali da mu pomognu...
Bio sam u svojstvu dežurnog mrtvozornika tamo. Hitna je odradila je ono što je mogla. Dječak je za vrijeme odmora jeo krafnu, i kako su nam rekle učiteljice i djeca, uzeo je preveliki zalogaj i jednostavno ga udahnuo. Tragedija je velika svakako. Hitna je izašla odmah po dojavi, imali su 10ak kilometara do škole. Izašla su dva tima, sve su probali što su mogli da mu pomognu. Osoblje škole nije moglo puno napraviti. To je laičko oživljavanje kojim je teško pomoći nekome kada mu je zapriječen dišni put, nažalost, kazao je za 24sata šef Hitne pomoći Siniša Golub.
Velika tragedija
Učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se tijekom jela u ponedjeljak. Riječ je o devetogodišnjaku koji ide u 2. razred. Na lokaciju je odmah stigla Hitna pomoć, ali dječaka nisu uspjeli spasiti, javlja RTL Danas.
- Šef hitne kazao je kako nikad u svojoj karijeri nije vidio nešto slično - kaže izvor upoznat s tragedijom za Net.hr...
Kako neslužbenom doznajemo, dječak je jeo krafne, trčao je i pao...