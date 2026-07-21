Tragično preminuo kirurg dr. Samir Haj Barakat: 'Teško je prihvatiti da ga više nema...'

U 47. godini života tragično je preminuo ugledni našički liječnik i kirurg dr. Samir Haj Barakat, dugogodišnji djelatnik Opće županijske bolnice Našice i višestruki dobitnik priznanja Najdoktor. Od njega se opraštaju brojni pacijenti, kolege, prijatelji i političari.

Cijeli radni vijek proveo je u našičkoj bolnici, a pacijenti su ga opisivali kao vrhunskog stručnjaka, humanista i liječnika koji se do posljednjeg trenutka borio za svaki život. O tome koliko je bio omiljen svjedoče brojne poruke objavljene nakon vijesti o njegovoj smrti.

Dr. Haj Barakat bio je aktivan i u politici. Kao dugogodišnji član SDP-a obnašao je dužnosti vijećnika Županijske skupštine Osječko-baranjske županije i Gradskog vijeća Grada Našica. Sa strankom se razišao 2025. godine.

Od njega se oprostila saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac, s kojom je bio obiteljski povezan.

- Za let si, dušo, stvorena… Dragi moj, predragi prijatelju i rode, teško se pomiriti s činjenicom da si otišao, ali nadam se da si konačno našao svoj mir! - napisala je Glasovac.

‘Bio je važan dio naše priče’

Emotivnom objavom oprostio se i SDP Našice, čiji je Haj Barakat godinama bio predsjednik, kandidat za gradonačelnika te gradski i županijski vijećnik.

- S neizmjernom tugom opraštamo se od dr. Samira Haj Barakata, našeg dugogodišnjeg predsjednika, kandidata za gradonačelnika, gradskog i županijskog vijećnika, ali prije svega čovjeka s kojim smo dijelili godine života. Znao nas je pokrenuti, uvjeriti, naljutiti i iznenaditi, ali nikada nas nije ostavljao ravnodušnima.

U jednom su se trenutku naši politički putevi razišli. Samir nije bio samo jedan od bivših predsjednika SDP-a Našice. Bio je važan dio naše priče i čovjek kojeg će mnogi naši članovi pamtiti kao prijatelja, kolegu, suborca i osobu koja je snažno obilježila jedno razdoblje našeg zajedničkog djelovanja.

Teško je prihvatiti da ga više nema. Njegovoj obitelji i roditeljima, prijateljima izražavamo iskrenu sućut. Hvala ti za sve! Počivaj u miru, Samire - objavio je SDP.

Najviše poruka stiglo je od njegovih pacijenata i članova njihovih obitelji, koji se prisjećaju njegove požrtvovnosti i brige za bolesnike.

- Umiruću majku mi je primio na odjel iako nitko nije htio i cijelu noć se borio da se izbori s bolešću. Nikada mu to neću zaboraviti. Hvala mu za sve dobro što je učinio za svoje pacijente - napisala je jedna žena.

- Velika tuga za sve koji su ga poznavali. Njegov cilj bio je pobijediti bolest i spasiti život, ma koliko to bilo teško. Takvih ljudi danas je jako malo - stoji u još jednoj poruci.

Posljednji ispraćaj dr. Samira Haj Barakata održat će se 22. srpnja u 14 sati na Gradskom groblju u Našicama. Iza njega su ostali supruga i troje djece.