Traje drugo ročište za kapetana Bekavca, čeka se odluka: Zadnji put su iznosili obranu deset sati

U vrućoj sudnici u turskom gradu Ereğli koji se grije na 30 stupnjeva Celzijevih od 9 ujutro sjedi hrvatski kapetan duge plovidbe Marko Bekavac (61) i njegovih devet pomoraca: Ali Albokhari, Paszukow Krzystof Andrzej, Abell Eddie Jr. Villacarloso, Latanov Pavel, Sulim John Rey Nunez, Vargas Carmel Ariel Jr. Dapule, Dalumpines Junilo Bongcayaa, Bobiles Pather John Juarez i Ruales Darvin Ortiz.

Foto: 24sata

Optuženi su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku. Međutim, kokain je pronađen u kolumbijskoj luci Barranquilli i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina. Tamošnje vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Prije ročišta u četvrtak, njegov brat Jozo Bekavac, za 24sata je izjavio:

- Brat je dobro ali je malo nervozan. Došlo je do promjene, dobili su novog suca - rekao je.

Njegova odvjetnica je 16.7., kad je novi sudac stupio na dužnost imala sastanak sa sucem, i složila mu novu obranu. Na sud u Ereğli je doputovala i Bekavčeva supruga, koja će ga vidjeti prvi put nakon 10 mjeseci. Nije toliko loše da je dobio novog suca jer je prijašnja sutkinja poznata po strogim kaznama pa je tako jednom kineskom kapetanu, kojeg su isto teretili po zapovjednoj odgovornosti za krijumčarenje kokaina, oderala 30 godina kazne. Kapetan Bekavac ga je i upoznao u zatvoru. Cijelo vrijeme, slučaj prati i hrvatski veleposlanik u Turskoj, Hrvoje Cvitanović.

- Prije nekoliko dana nas je tursko ministarstvo pravosuđa obavijestilo da predmet preuzima novi sudac od 16. srpnja. Odmah smo reagirali u smislu kako je to moguće, to je dva dana prije rasprave. Međutim, ovdje svi postupci koji su vezani uz kazneno pravo i mogućnost duljeg suđenja imaju tri suca: glavnog i dva pomoćna. Dva pomoćna suca su ostala ista. Prvo smo mislili da će biti odgođeno ročište, međutim saznali smo da ročište neće biti odgođeno nego će se svejedno održati u četvrtak. Danas smo bili na sudu jer je odvjetnica gospodina Bekavca imala prvi sastanak s novim sucem. Gospodin Bekavac će biti doveden iz zatvora u Ankari, to nam je važno jer smo uspjeli pronaći prevodioca s turskog na hrvatski. Prvo je mislio da mu ne treba, međutim na prvom ročištu je shvatio da ipak ne može tako pratiti. Ta procedura je isto komplicirana jer smo morali omogućiti prevodioca sa svim certifikatima. To smo uspjeli. Razgovarali smo s obitelji, njegova supruga će u pratnji gospodina Nevena Melvana iz Sindikata pomoraca doći do ovdje, mi ćemo ju preuzeti i voditi u Ankaru jer smo uspjeli kroz izvanredni postupak ishoditi da ga supruga posjeti u zatvoru nakon toliko mjeseci. Njegova odvjetnica mu je napisala novu kompletnu strategiju obrane, kaže da je on pod velikim pritiskom, ali ako će se voditi time što mu je odvjetnica napisala, mislim da će mu to pomoći. Otišao sam kod svih veleposlanika zemalja iz kojih su okrivljeni da razgovaramo, imamo tu poziciju koja se malo razlikuje od odvjetničine, a to je to da mislimo da još uvijek cijela priča u Barranquilli je do kraja nejasna i ona zapravo vuče cijeli dio priče koji se događa u Turskoj. Stalni problem odlaska broda iz Kolumbije bez policijskog izvješća i mjera. Razgovarao sam s kolumbijskim veleposlanikom koji kaže da u slučaju da se pronađe sumnjivi teret, procedura je vrlo striktna i ne može se dogoditi da brod ode, a brod je ipak otišao. Mislim da ćemo tu vidjeti ključ prvog dijela, a drugi dio je taj da je Bekavac zvao vlasnika broda i tražio od njega da mu da instrukcije što da radi jer se turska policija, kad ju je sam Bekavac zvao, nije povratno javila. To sve za sad pozitivno ide, ali vidjet ćemo, ne mogu špekulirati. U petak ću kontaktirati naše veleposlanstvo koje pokriva Kolumbiju i probat ćemo preko našeg veleposlanika tamo zatražiti izvješće od kolumbijskih vlasti - rekao je Cvitanović za 24sata.

Foto: privatna arhiva

Sam kapetan Bekavac se javio 24sata iz zatvora još u svibnju, prije bilo kojeg ročišta. Tad je u najstrože čuvanom turskom zatvoru Sincanu s ubojicama, silovateljima i teroristima bio već osam mjeseci.

- Sve je ovo namješteno, ja sam otet, nemaju me pravo ovdje držati. Umjesto u hotel, strpali su me u najstroži zatvor. Maknut sam s broda piratskom metodom i na brzinu prebačen među najgore kriminalce Turske, u zatvor sa zidovima visokim 10 metara bez danjeg svjetla, uz pomoć turske policije. Svi su povezani u interesnu skupinu krijumčarenja droge i za to moraju odgovarati. Tijekom vožnje; policajac koji je bio s moje lijeve strane, a kasnije sam ga vidio i to jednom u sudnici, svakih dvije do tri minute je ponavljao 'Kapetane, sve ti je namješteno, prijeđi na Islam.' Ja sam na brzinu kidnapiran, otet kao kapetan broda, protivno svim međunarodnim zakonima i sporazumima. Ovo je najgori mogući terorizam - rekao je td u emotivnom razgovoru za 24sata kojeg možete poslušati OVDJE.

Inače, kapetan Bekavac je još u Kolumbiji od matične tvrtke Iskenderun tražio kamere i naoružane zaštitare jer je luka u Barranquilli poznata po švercu droge.