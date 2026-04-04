Nastavljen je rat u Iranu. Izrael i SAD i dalje 'udaraju' po Iranu, Iran se ne predaje, poručuju da će se nastaviti boriti...
Izrael najavio napad na granični prijelaz, Netanyahu: Napali smo petrokemijska postrojenja!
Izrael se priprema za napade na iranska energetska postrojenja, čeka odluku SAD-a
Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana.
Ta je izjava došla nakon što je američki predsjednik Donald Trump dao u subotu Iranu „48 sati” da „postigne dogovor ili ponovno otvori Hormuški tjesnac”, inače će Sjedinjene Države na njih „sručiti pakao”.
Donald Trump je 26. ožujka postavio Teheranu ultimatum od 10 dana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključnog pomorskog puta za svjetsko gospodarstvo koji Iran blokira od početka rata.
Ultimatum je tada bio postavljen za „ponedjeljak, 6. travnja u 20 sati po washingtonskom vremenu”.
U slučaju da se tjesnac ne otvori, američki je predsjednik zaprijetio uništavanjem elektrana u Iranu.
Hutiji koje podržava Iran tvrde da su izveli raketni napad na Izrael
Hutiji u Jemenu, koje podržava Iran, tvrde da su izveli raketni napad na Izrael. Izraelske obrambene snage (IDF) ranije su izjavile da njihova protuzračna obrana presreće lansiranje rakete iz Jemena prema njihovom teritoriju - prije nego što su nekoliko minuta kasnije objavile da je sigurno napustiti skloništa.
To slijedi nakon nekoliko napada Hutija na Izrael tijekom proteklog tjedna. Skupina je izjavila da su 28. ožujka lansirali baraž raketa na Izrael - njihov prvi napad od početka američko-izraelskog rata s Iranom.
Petero poginulih u izraelskom napadu na iranski petrokemijski kompleks
Iranski državni mediji izvještavaju da je pet osoba poginulo u napadu na iranski petrokemijski kompleks, za koji Izrael tvrdi da proizvodi "ključnu komponentu" za njihove balističke rakete.
Izraelske obrambene snage (IDF) kažu da se napad na objekt u Mahshahru, na jugozapadu Irana, dogodio ranije u subotu.
Navodi se da je to jedan od dva središnja pogona u Iranu koji proizvode materijale za eksploziv i drugo oružje.
Iranski dužnosnik za regiju kaže da je petero ljudi poginulo u napadu, a dodatnih 170 je na liječenju od ozljeda, prema novinskoj agenciji Fars, povezanoj s Korpusom islamske revolucionarne garde.
Kuvajt je odgovorio na osam raketa i 19 dronova u posljednja 24 sata
Kuvajt je u protekla 24 sata odgovorio na osam projektila i 19 dronova u svom zračnom prostoru, priopćilo je ministarstvo obrane.
Navodi se da nakon napada nije bilo ljudskih žrtava niti "materijalne štete".
Izrael najavio napad na granični prijelaz između Libanona i Sirije
Izraelska vojska upozorila je da će uskoro bombardirati granični prijelaz Masnaa između Libanona i Sirije, uz tvrdnju da ga Hezbolah koristi za vojne aktivnosti. Glasnogovornik izraelske vojske Avichay Adraee poručio je da se prijelaz koristi za krijumčarenje oružja te pozvao civile da se odmah udalje s tog područja.
"Radi vaše sigurnosti, pozivamo sve koji se nalaze u blizini prijelaza i na označenom području da se odmah evakuiraju", poručio je, upozorivši da ostanak na toj lokaciji predstavlja ozbiljan rizik.